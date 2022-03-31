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Agressão e ameaças

Homem é preso após perseguir companheira até a delegacia em Jaguaré

Vítima contou que conseguiu fugir de casa e ir à Delegacia pedir socorro. O suspeito foi autuado em flagrante delito por lesão corporal, ameaça e posse ilegal de arma de fogo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mar 2022 às 19:56

Publicado em 31 de Março de 2022 às 19:56

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar a companheira de 23 anos em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, A prisão ocorreu após ele perseguir a mulher até a Delegacia de Polícia do município. A vítima foi à unidade policial, com a filha no colo, para pedir socorro. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava alterado e agressivo.
“Ela relatou que o suspeito estava lhe perseguindo pelas ruas da cidade para tirar a vida dela. Na manhã desta quarta-feira (30), ela conseguiu fugir da residência onde morava com seu companheiro para pedir ajuda”, explicou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Jaguaré.
Segundo a delegada, quando o suspeito chegou à recepção da unidade procurando pela companheira, ele foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a vítima afirmou para os policiais que, na residência do casal no bairro Seac, havia uma arma de fogo que o suspeito usava para ameaçá-la.
Material aprendido na residência do casal no bairro Seac.
Material aprendido na residência do casal, no bairro Seac Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma equipe da delegacia foi até o local, e durante a revista apreenderam dois canos de espingardas, duas coronhas de espingardas, uma coronha de revólver e um dichavador (usado para triturar maconha). As peças seriam utilizadas para fabricar uma arma caseira.
O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhado para uma unidade prisional, ficando à disposição da Justiça.

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