Homem é preso após perseguir companheira até a delegacia em Jaguaré

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar a companheira de 23 anos em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , A prisão ocorreu após ele perseguir a mulher até a Delegacia de Polícia do município. A vítima foi à unidade policial, com a filha no colo, para pedir socorro. Segundo a Polícia Civil , o suspeito estava alterado e agressivo.

“Ela relatou que o suspeito estava lhe perseguindo pelas ruas da cidade para tirar a vida dela. Na manhã desta quarta-feira (30), ela conseguiu fugir da residência onde morava com seu companheiro para pedir ajuda”, explicou a delegada Gabriella Zaché, titular da Delegacia de Jaguaré.

Segundo a delegada, quando o suspeito chegou à recepção da unidade procurando pela companheira, ele foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a vítima afirmou para os policiais que, na residência do casal no bairro Seac, havia uma arma de fogo que o suspeito usava para ameaçá-la.

Material aprendido na residência do casal, no bairro Seac Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma equipe da delegacia foi até o local, e durante a revista apreenderam dois canos de espingardas, duas coronhas de espingardas, uma coronha de revólver e um dichavador (usado para triturar maconha). As peças seriam utilizadas para fabricar uma arma caseira.