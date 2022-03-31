Jovem é preso por estupro de menina de 12 anos em Baixo Guandu

Um jovem de 18 anos foi preso por estupro de vulnerável após ser flagrado na casa dele com uma menina de 12 anos, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo . A adolescente foi para a residência do suspeito após sair da escola e a mãe a achou lá. A mulher acionou a Polícia Militar , que encaminhou o rapaz para a delegacia do município. Em depoimento à Polícia Civil , ele confirmou que manteve relações sexuais com a vítima, alegando consentimento da garota.

O caso aconteceu na última terça-feira (29), quando a mãe foi buscar a menina na escola, mas as informações só foram divulgadas nesta quinta-feira (31). O responsável pela investigação, delegado Hedson Felix, titular da Delegacia de Baixo Guandu, explicou que, como a vítima tem menos de 14 anos, a lei determina que a prática configura crime de estupro de vulnerável, mesmo que a menina tenha consentido o ato sexual.

Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Heriklis Douglas

Segundo o delegado, a mãe descobriu por colegas da adolescente que a menina já havia saído da escola e seguido com o jovem para a casa dele, onde tiveram relações sexuais. A mulher contou aos policiais que, segundo relato da filha, essa seria a segunda vez que os dois fizeram sexo. A vítima foi encaminhada ao Departamento Médico Legal de Colatina e exames constataram o crime.

“Estamos apurando ainda se o indivíduo assediava ou prometia alguma vantagem. Nesses casos, as vantagens costumam ser roupas, presentes e até mesmo dinheiro, mas só vamos ter isso mais precisamente quando ouvirmos testemunhas e o tivermos o depoimento da menina”, afirmou o delegado.

Segundo o delegado, a menina não foi ouvida na Delegacia de Baixo Guandu porque, por lei, ela só pode conceder depoimento em juízo, com a presença de psicólogo e assistente social. O jovem de 18 anos foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio, onde segue à disposição da Justiça.