Homem ameaça funcionários de hospital e dá três tiros para o alto na Serra

Depois de sair do local, já na rua, ele atirou três vezes para o alto e fugiu Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem disparou três tiros para o alto na área externa de um hospital que fica no bairro Boa Vista II, na Serra , por conta da demora no atendimento ao filho dele na noite desta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar , o homem chegou a ameaçar funcionários e fugiu em um carro e não foi encontrado.

A PM foi acionada depois que o supervisor de segurança do hospital notificou o Ciodes, dizendo que o acompanhante de um paciente estava muito alterado e fazendo ameaças a funcionários.

No hospital, os militares foram informados que o homem estava intimidando trabalhadores do hospital, demandando atendimento ao filho dele. Depois de sair do local, já na rua, ele atirou três vezes para o alto e fugiu.

O QUE DIZ O HOSPITAL