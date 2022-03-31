Homem ameaça funcionários de hospital e dá três tiros para o alto na Serra

Um homem disparou três tiros para o alto na área externa de um hospital que fica no bairro Boa Vista II, na Serra, por conta da demora no atendimento ao filho dele na noite desta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, o homem chegou a ameaçar funcionários e fugiu em um carro e não foi encontrado.
A PM foi acionada depois que o supervisor de segurança do hospital notificou o Ciodes, dizendo que o acompanhante de um paciente estava muito alterado e fazendo ameaças a funcionários.
No hospital, os militares foram informados que o homem estava intimidando trabalhadores do hospital, demandando atendimento ao filho dele. Depois de sair do local, já na rua, ele atirou três vezes para o alto e fugiu.
O QUE DIZ O HOSPITAL
Em nota, o Vitória Apart Hospital informou que repudia os atos praticados e que a segurança dos pacientes é sempre motivo de atenção especial. A equipe de segurança, segundo o hospital, está pronta para garantir a integridade de todos. A nota ressalta que as autoridades policiais já foram acionadas para as devidas providências.