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Bairro Boa Vista II

Homem ameaça funcionários de hospital e dá três tiros para o alto na Serra

Segundo a Polícia Militar, o homem estava intimidando funcionários exigindo atendimento médico para o filho e, ao sair do hospital, atirou para o alto, nesta quarta (30)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 mar 2022 às 13:20

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:20

Depois de sair do hospital, já na rua, homem atirou três vezes para o alto e fugiu
Depois de sair do local, já na rua, ele atirou três vezes para o alto e fugiu Crédito: Reprodução/Google Street View
Um homem disparou três tiros para o alto na área externa de um hospital que fica no bairro Boa Vista II, na Serra, por conta da demora no atendimento ao filho dele na noite desta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, o homem chegou a ameaçar funcionários e fugiu em um carro e não foi encontrado.
A PM foi acionada depois que o supervisor de segurança do hospital notificou o Ciodes, dizendo que o acompanhante de um paciente estava muito alterado e fazendo ameaças a funcionários.
No hospital, os militares foram informados que o homem estava intimidando trabalhadores do hospital, demandando atendimento ao filho dele. Depois de sair do local, já na rua, ele atirou três vezes para o alto e fugiu.

O QUE DIZ O HOSPITAL

Em nota, o Vitória Apart Hospital informou que repudia os atos praticados e que a segurança dos pacientes é sempre motivo de atenção especial. A equipe de segurança, segundo o hospital, está pronta para garantir a integridade de todos. A nota ressalta que as autoridades policiais já foram acionadas para as devidas providências.

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