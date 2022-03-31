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Violência

Briga termina com homem assassinado em Iúna, no Caparaó

Três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar duas horas após o crime, na manhã desta quinta-feira (31)

Publicado em 31 de Março de 2022 às 12:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2022 às 12:04
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma briga na noite de quarta-feira (30) terminou em assassinato na manhã desta quinta-feira (31). Um homem, identificado até o momento pela Polícia Militar como Carlinhos, foi morto a tiros no município de Iúna, na Região do Caparaó. Três suspeitos pelo crime foram presos durante a manhã.
De acordo com informações da polícia, o crime foi registrado por volta das 7h30. Populares contaram aos militares que houve um desentendimento entre um grupo de homens, no bairro Quilombo, na noite de quarta-feira, e teve até um disparo de arma de fogo, porém sem vítimas.
Nesta manhã, um dos envolvidos na briga, conhecido como Carlinhos, foi assassinado no bairro. De acordo com a Polícia Militar, os três homens suspeitos, que teriam atirado na vítima, foram presos duas horas após o crime.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado e diligências estão em andamento, mas a motivação da briga ainda é desconhecida. A arma utilizada no crime, até o momento, não foi encontrada.

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