Homens atiram contra sargento da PM e dono de bar é baleado em Vila Velha

O dono de um bar em Vila Velha foi baleado depois de dois homens atirarem contra sargento da PM Crédito: Leitor de A Gazeta

O dono de um bar do bairro Alvorada, em Vila Velha , foi baleado depois de dois homens armados entrarem no estabelecimento e atirarem contra um sargento da reserva da Polícia Militar que estava no local, na noite desta quarta-feira (30). O homem foi atingido por um tiro nas costas, mas foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, e não corre riscos.

O sargento contou aos policias que atenderam a ocorrência que estava no bar quando dois homens atravessaram a rua, entraram no bar e apontaram a arma para os clientes. O militar, então, sacou a arma dele e se identificou como policial. A dupla atirou contra ele, que revidou.

Os homens fugiram a pé em direção ao bairro Alecrim. Os policiais, depois, receberam a informação de que um homem baleado teria dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Eles foram até o local, onde o rapaz de 23 anos afirmou que havia sido atingido por um disparo no bairro Jardim Marilândia. O rapaz, porém, foi reconhecido pelo sargento como sendo um dos autores dos disparos no bar em Alvorada.

O QUE DIZ A PM

Em nota, a Polícia Militar afirmou que policiais foram acionados e, no local, uma mulher informou que o marido dela havia sido baleado por dois homens e socorrido para um hospital de Vila Velha. Os militares, logo depois, receberam a informação de que um sargento da reserva estaria envolvido na ocorrência e estava acompanhando a vítima no hospital.

"A equipe se deslocou ao endereço informado e o militar relatou que estava em um bar, quando dois homens vieram caminhando pela Avenida Ernesto Canal, na calçada ao lado oposto ao bar. Em determinado momento, eles resolveram atravessar, indo em direção ao estabelecimento. Durante o trajeto, um dos suspeitos sacou uma arma e apontou na direção dos clientes. O policial, imediatamente, se identificou e também sacou uma arma", diz a nota da PM.

A corporação relatou que os dois suspeitos fugiram e não foram encontrados. O patrulhamento na região, segundo a PM, foi intensificado e, minutos depois, o Ciodes informou que um homem baleado havia dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Os militares foram até o hospital junto com o sargento da reserva, que reconheceu o suspeito. Ele, então, foi encaminhado a Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE DIZ A PC