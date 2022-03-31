Homem usa enxada para assaltar e acaba agredido com a ferramenta em Viana

Um homem de 53 anos foi agredido depois de tentar assaltar um rapaz usando uma enxada na avenida central do bairro Campo Verde, em Viana, por volta da meia-noite desta quarta-feira (30). O suspeito ficou bastante ferido, pois recebeu socos, chutes e golpes da enxada que ele mesmo carregava. Ele foi socorrido e está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
De acordo com o relato colhido no local pela Polícia Militar, o assaltante e um comparsa tentaram abordar um rapaz que estava de bicicleta. Eles tentaram levar o veículo e também a mochila da vítima, que tinha o celular dele e outros objetos pessoais.
A vítima, porém, reagiu e começou a lutar com o homem que carregava a enxada, enquanto o outro suspeito fugiu. Em seguida, pessoas que passavam pela avenida e viram a ação começaram a agredir o suspeito com socos, chutes e a própria enxada. Ele ficou bastante ferido.
A Polícia Militar e uma ambulância do Samu foram acionadas. O suspeito foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, enquanto a vítima foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou depoimento e foi liberada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta