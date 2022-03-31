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Internado em Vitória

Homem usa enxada para assaltar e acaba agredido com a ferramenta em Viana

O suspeito tentou assaltar um rapaz que estava de bicicleta na madrugada desta quinta-feira (31), mas acabou sendo agredido pela população
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 mar 2022 às 09:01

Publicado em 31 de Março de 2022 às 09:01

Homem tentou assaltar com uma enxada em Viana e acabou agredido
Homem tentou assaltar com uma enxada em Viana e acabou agredido Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 53 anos foi agredido depois de tentar assaltar um rapaz usando uma enxada na avenida central do bairro Campo Verde, em Viana, por volta da meia-noite desta quarta-feira (30). O suspeito ficou bastante ferido, pois recebeu socos, chutes e golpes da enxada que ele mesmo carregava. Ele foi socorrido e está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
De acordo com o relato colhido no local pela Polícia Militar, o assaltante e um comparsa  tentaram abordar um rapaz que estava de bicicleta. Eles tentaram levar o veículo e também a mochila da vítima, que tinha o celular dele e outros objetos pessoais.
A vítima, porém, reagiu e começou a lutar com o homem que carregava a enxada, enquanto o outro suspeito fugiu. Em seguida, pessoas que passavam pela avenida e viram a ação começaram a agredir o suspeito com socos, chutes e a própria enxada. Ele ficou bastante ferido.
Polícia Militar e uma ambulância do Samu foram acionadas. O suspeito foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, enquanto a vítima foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica, onde prestou depoimento e foi liberada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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