Comerciante é esfaqueado por se recusar a dar dinheiro ao irmão no ES

Reginaldo Pozzatti Inácio queria dinheiro para comprar drogas Crédito: Rodrigo Gomes

Um comerciante de 34 anos foi esfaqueado no peito pelo próprio irmão, de 42 anos, na noite desta terça-feira (29), no bairro Ourimar, na Serra , na Grande Vitória. A vítima teria se negado a dar dinheiro para o irmão, Reginaldo Pozzatti Inácio, comprar drogas. Diante da negativa, eles discutiram porque Reginaldo queria R$ 10 para comprar os entorpecentes.

A mãe, uma dona de casa de 63 anos, que pediu para não ser identificada, contou que já são 10 anos vendo o filho sofrer por causa do vício em drogas.

"É só isso que ele pensa. Ele fica transtornado. Tem muito tempo já que estamos tentando. Ele fala que nunca mais vai mexer com isso. Meu sonho era arrumar uma clínica boa para internar ele", desabafou.

De acordo com ela, no momento da briga, Reginaldo pegou uma faca na cozinha e ela saiu e fechou a porta, mas ele pulou a janela e continuou fazendo ameaças. O irmão foi discutir com Reginaldo e acabou levando uma facada.

"Eu fiquei no meio deles dois. Não consegui tirar nenhum nem outro e meu marido chamando a polícia", disse.

A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e já recebeu alta médica. A Polícia Civil informou que Reginaldo foi autuado por tentativa de latrocínio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.