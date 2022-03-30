Homem furta carga de caminhão enquanto motorista dormia em Vila Velha

Um homem foi detido depois de furtar duas escadas de um caminhão enquanto o motorista dormia, na madrugada desta quarta-feira (30), em Itaparica, Vila Velha, na Grande Vitória.
O caminhoneiro de 53 anos contou que veio de Divinópolis, em Minas Gerais, para fazer entregas em lojas de material de construção em Vila Velha e estacionou o veículo em uma rua para descansar, porque não conseguiu vaga em um posto de gasolina da região.
"Estava dormindo na cabine do caminhão e escutei um barulho de arrombamento vindo do baú. Levantei, saí do veículo, o bandido saiu correndo e eu saí correndo atrás dele gritando 'pega ladrão', 'pega ladrão'", contou.
Após os gritos do caminhoneiro, o homem deixou as duas escadas no chão e acabou preso por agentes da Guarda Municipal. "Infelizmente, o bandido não respeitou nem a viatura da Polícia Civil que estava parada lá", contou o caminhoneiro.
O homem detido, que seria morador de rua, foi encaminhado à Delegacia Regional. O nome dele não foi divulgado.
*Com informações do g1 ES