Vizinho salva mulher que era agredida pelo ex-namorado em Vila Velha

Quando os policiais chegaram, a mulher estava com os lábios machucados Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem foi preso após ser imobilizado por um vizinho enquanto agredia a ex-namorada, na madrugada desta terça-feira (29), no bairro Ataíde, em Vila Velha

De acordo com o boletim da Polícia Militar , a vítima contou que o ex invadiu sua casa por volta das 2h20, começou a agredi-la com socos na cabeça e ameaçou matá-la. As agressões só pararam quando um vizinho dela interveio e conseguiu imobilizar o ex-namorado dela até a chegada da PM.

Quando militares chegaram, a mulher estava com os lábios machucados.

O caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória. O nome do preso não foi divulgado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e invasão de domicilio na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Homem invadiu casa da ex e a agrediu em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes