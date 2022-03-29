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Imobilizou homem

Vizinho salva mulher que era agredida pelo ex-namorado em Vila Velha

Vítima contou que o ex invadiu sua casa, começou a agredi-la com socos na cabeça e ameaçou matá-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 11:11

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:11

Quando os policiais chegaram, a mulher estava com os lábios machucados
Quando os policiais chegaram, a mulher estava com os lábios machucados Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem foi preso após ser imobilizado por um vizinho enquanto agredia a ex-namorada, na madrugada desta terça-feira (29), no bairro Ataíde, em Vila Velha.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima contou que o ex invadiu sua casa por volta das 2h20, começou a agredi-la com socos na cabeça e ameaçou matá-la. As agressões só pararam quando um vizinho dela interveio e conseguiu imobilizar o ex-namorado dela até a chegada da PM.
Quando militares chegaram, a mulher estava com os lábios machucados.
O caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória. O nome do preso não foi divulgado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e invasão de domicilio na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Homem invadiu casa da ex e a agrediu em Vila Velha
Homem invadiu casa da ex e a agrediu em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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