Suspeito de assalto é baleado em confronto com a Guarda de Vila Velha

Um dos dois suspeitos de tentar assaltar uma mulher no bairro Aribiri, em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (28), acabou sendo baleado na perna durante confronto com agentes da Guarda Municipal. A vítima e os profissionais não se feriram.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, Da TV Gazeta, a corporação informou que, enquanto realizava patrulhamento no local, conseguiu impedir o assalto. Naquele momento, um dos suspeitos acabou atirando e, segundo a Guarda, o agente precisou reagir, disparando contra um dos homens.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, o homem baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias e passa bem. Quando receber alta, ele será encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde já se encontra o segundo suspeito. Os nomes deles não foram informados.