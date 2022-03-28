Bairro Aribiri

Suspeito de assalto é baleado em confronto com a Guarda de Vila Velha

Durante patrulhamento no bairro, a Guarda Municipal conseguiu impedir uma dupla de assaltar uma mulher na noite desta segunda (28). Um dos suspeitos atirou, e um agente revidou

Publicado em 28 de Março de 2022 às 20:53

Isabella Arruda

Um dos dois suspeitos de tentar assaltar uma mulher no bairro Aribiri, em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (28), acabou sendo baleado na perna durante confronto com agentes da Guarda Municipal. A vítima e os profissionais não se feriram.
Guarda Municipal reagiu após suspeitos de assalto atirarem no bairro Aribiri Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, Da TV Gazeta, a corporação informou que, enquanto realizava patrulhamento no local, conseguiu impedir o assalto. Naquele momento, um dos suspeitos acabou atirando e, segundo a Guarda, o agente precisou reagir, disparando contra um dos homens.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, o homem baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias e passa bem. Quando receber alta, ele será encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde já se encontra o segundo suspeito. Os nomes deles não foram informados.

