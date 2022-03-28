Homem é morto a tiros no meio da rua depois de discussão em Piúma

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto a tiros no meio de uma rua na noite deste domingo (27), no bairro Niterói, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida por populares para um hospital no município, mas já chegou sem vida.
Os militares contaram que foram acionados para verificar informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Niterói. No local, testemunhas disseram que dois homens estavam discutindo na rua, quando um deles sacou uma arma e atirou contra o outro. O atirador fugiu a pé em seguida.
A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Municipal de Piúma, mas já chegou ao local sem vida. Buscas foram realizadas pela PM, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Denúncias que ajudem nas investigações podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.