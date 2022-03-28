"Maníaco da Praia": preso por sequestro no ES tem histórico de estupros

Veja quais são: O suspeito de sequestrar uma jovem em Guarapari na tarde deste domingo (27) , ao que sugere a ficha criminal, não é um criminoso qualquer, mas o famoso “Maníaco da Praia”. Messias Camelo de Carvalho, de 33 anos, é conhecido no Estado natal (Paraíba) e já conta com quatro condenações definitivas na Justiça.

Roubo majorado; Furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo; Furto e roubo majorado; Roubo

A Gazeta na tarde desta segunda-feira (28), o superintendente da O real motivo para a alcunha de maníaco tem ligação com o modo como o criminoso costuma cometer os crimes relacionados à dignidade sexual das vítimas, pelos quais ele responde, mas ainda não foi condenado. Em entrevista à reportagem dena tarde desta segunda-feira (28), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , Amarílio Luiz Boni, afirmou que o apelido faz referência a dois estupros supostamente cometidos por Messias em uma praia de Cabedelo, na Paraíba.

"Ele fugiu em fevereiro deste ano, quando estava sendo levado para ser atendido em um hospital na Paraíba. Antes disso, ele já havia fugido outra vez, indo parar na Bahia, onde foi recapturado. Fora isso, é processado por um homicídio no Estado de Pernambuco" Amarílio Luiz Boni - Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Também segundo Boni, depois da última fuga, o homem veio para o Espírito Santo, não sendo conhecida a data exata em que chegou. “Soubemos apenas ontem (27), na ocasião das buscas por ele, que culminaram no resgate da vítima em Cachoeiro de Itapemirim e com a posterior prisão dele na zona rural de Presidente Kennedy”, disse.

A princípio, Messias conseguiu escapar dos policiais, que focaram em proteger a jovem sequestrada. Inicialmente, nem a polícia sabia que se tratava de um sequestro, já que havia recebido informações de um roubo com dois homens armados. “Mas quando a equipe acompanhou o veículo conduzido pela vítima, percebeu que havia algo estranho. E ela estava com a faca no pescoço e perdeu o controle do veículo. Nesse momento nos aproximamos e ele fugiu para o mato”, acrescentou.

À esquerda, o carro roubado pelo suspeito e recuperado pela PRF; à direita, a faca que o criminoso usou para ameaçar a vítima Crédito: Divulgação PRF | Montagem A Gazeta

A PRF então, de acordo com o superintendente, percebeu que o crime era de roubo com restrição de liberdade e, pouco tempo depois, conseguiu encontrar o suspeito. Ainda segundo ele, o “maníaco” paraibano confessou todos os crimes aos quais é investigado e age com notável frieza. Questionado, Amarílio Luiz Boni afirmou inclusive que é possível que o suspeito tenha algum transtorno mental.

"Ele sempre cometia crime dessa forma, sequestrando a vítima. Em uma das vezes, envolvendo estupro, o caso foi presenciado por uma criança de dois anos, que viu a mãe sendo violentada. Messias tem alto grau de periculosidade, é um homem frio. Antes da nossa abordagem neste domingo (27), ele parou na estrada para comprar marmita e nem levantou do carro para não ser notado. Maliciosamente, inventou um problema na perna e pediu para funcionários levarem a comida até o veículo" Amarílio Luiz Boni - Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Em audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (28), o juiz Bernardo Fajardo Lima determinou a conversão da prisão em flagrante pela preventiva. Portanto, o suspeito não responderá pelo crime praticado no Espírito Santo em liberdade.

Demandada sobre o caso, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Messias Camelo de Carvalho se encontra no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

A reportagem também tenta contato com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) para entender que medidas serão tomadas pela defesa do investigado, e assim que houver retorno, este texto será atualizado.

SOBRE O SEQUESTRO

Após ser ameaçada com uma faca por um criminoso, uma jovem de 25 anos que estava na garagem de uma casa acabou sendo sequestrada em Guarapari, na manhã deste domingo (27). Quase duas horas depois, ela foi resgatada, na BR 101, já no município de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito roubou o carro que estava na residência e fez a vítima refém. Inicialmente, o veículo foi avistado na altura do quilômetro 409 da rodovia, em Itapemirim, mas não parou e passou a ser acompanhado.

Na tarde deste domingo, o suspeito de tentar sequestrar a jovem em Guarapari foi preso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi encontrado em um curral de uma fazenda em Presidente Kennedy, Região Sul do Espírito Santo.