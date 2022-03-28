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Violência

Homem é preso após agredir esposa com socos e chutes na frente do filho na Serra

Quando policiais chegaram ao local, encontraram a mulher com o rosto machucado e sangue pela casa no bairro Porto Canoa

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:50

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:50

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um homem de 29 anos foi preso depois de agredir a mulher com socos e chutes, neste domingo (27), no bairro Porto Canoa, na Serra.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um bebê, que não teve a idade informada, estava em casa e presenciou a agressão. A mulher contou aos militares que o homem chegou de madrugada em casa, por volta das 4h, e a agrediu com socos no rosto ao ser questionado sobre onde teria passado a noite.
Policiais foram até a residência e não encontraram o homem, mas minutos depois vizinhos ligaram para o Centro Integrado de Defesa Operacional (Ciodes) informando que ele tinha voltado e estava tentando matar a mulher, com quem tem dois filhos pequenos.
Quando chegaram, os policiais encontraram sangue na casa e a mulher estava com rosto machucado.
A vítima disse que os ferimentos foram causados pelos socos e chutes que o marido deu em seu rosto e também nas costas.
O homem tentou fugir e correu em direção à janela, porém acabou preso e encaminhado à delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória.
A Polícia Civil informou que o preso foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

OUTRO CASO DE AGRESSÃO

Também na Serra um homem de 54 anos foi preso neste domingo após descumprir a medida protetiva que a esposa tem contra ele, no bairro Carapina.
Mesmo com a medida protetiva, a vítima disse que deixou que ele ficasse na casa e contou aos militares que ele ameaçou matá-la esfaqueada.
O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
Ele foi autuado em flagrante por ameaça e por ter descumprido medida protetiva. Ele também foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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