Homem é espancado até a morte perto de praça em Viana

Homem foi espancado até a morte em Viana Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem morreu após ser espancado na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , na Grande Vitória

De acordo com a Polícia Militar , tudo aconteceu quando o homem passou perto algumas jovens, que estavam em uma festa perto de uma distribuidora na praça do bairro, e elas gritaram que estavam sendo seguidas por ele.

Algumas pessoas, que teriam envolvimento com o tráfico de drogas, começaram a agredir a vítima que fugiu para o outro lado da praça.

As agressões continuaram mesmo com a tentativa de fuga. O homem ficou caído no chão por alguns minutos e depois mais pessoas juntamente com o primeiro grupo voltaram para agredi-lo.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando militares e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) chegaram ao local, o homem já estava morto. A vítima estava com celulares e chaves de casa, mas sem documentos.