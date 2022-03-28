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Marcílio de Noronha

Homem é espancado até a morte perto de praça em Viana

Crime teria acontecido depois que jovens disseram que estavam sendo seguidas pelo homem. Vítima estava com chaves de casa, mas sem documentos

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2022 às 10:01
Homem foi espancado até a morte em Viana.
Homem foi espancado até a morte em Viana Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem morreu após ser espancado na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na Grande Vitória
De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando o homem passou perto algumas jovens, que estavam em uma festa perto de uma distribuidora na praça do bairro, e elas gritaram que estavam sendo seguidas por ele. 
Algumas pessoas, que teriam envolvimento com o tráfico de drogas, começaram a agredir a vítima que fugiu para o outro lado da praça.
As agressões continuaram mesmo com a tentativa de fuga. O homem ficou caído no chão por alguns minutos e depois mais pessoas juntamente com o primeiro grupo voltaram para agredi-lo.
A Polícia Militar foi acionada, mas quando militares e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) chegaram ao local, o homem já estava morto. A vítima estava com celulares e chaves de casa, mas sem documentos.
O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.
*Com informações de Daniela Carla, do g1 ES e TV Gazeta

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