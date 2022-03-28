Um adolescente de 17 anos morreu neste domingo (27) em uma cachoeira do bairro Piapitangui, em Viana. Vitor Corrêa de Melo estava no local passeando com amigos de escola.
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, Vitor teria se afastado dos colegas quando aconteceu o acidente.
Os familiares, muito abalados com o ocorrido, não quiseram gravar entrevista, mas relataram não saberem se o adolescente morreu afogado ou se bateu a cabeça. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e liberado durante a noite.
Adolescente morre em cachoeira de Viana durante passeio