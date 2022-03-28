Piapitangui

Adolescente morre em cachoeira de Viana durante passeio

O corpo de Vitor Corrêa de Melo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória neste domingo e liberado à noite por familiares
Vinicius Zagoto

28 mar 2022 às 06:35

Publicado em 28 de Março de 2022 às 06:35

Vitor Corrêa de Melo, de 17 anos Crédito: Reprodução
Um adolescente de 17 anos morreu neste domingo (27) em uma cachoeira do bairro Piapitangui, em Viana. Vitor Corrêa de Melo estava no local passeando com amigos de escola. 
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, Vitor teria se afastado dos colegas quando aconteceu o acidente.
Os familiares, muito abalados com o ocorrido, não quiseram gravar entrevista, mas relataram não saberem se o adolescente morreu afogado ou se bateu a cabeça. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e liberado durante a noite.
