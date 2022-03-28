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Rodovia do Contorno

Ônibus tomba e interdita pista da BR 101 por quase 7 horas na Serra

Veículo seguia de Venda Nova do Imigrante para a Grande Vitória, mas tombou por volta das 20h30 da noite deste domingo (27). Pista só foi liberada perto das 3h35 desta segunda (28)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 mar 2022 às 09:41

Publicado em 28 de Março de 2022 às 09:41

Serra
O ônibus tombou na pista da BR 101, na Serra, na noite deste domingo (27). Não houve feridos Crédito: Internauta
Um ônibus de turismo tombou e caiu na pista lateral da Rodovia do Contorno, na noite deste domingo (27), na altura do KM 276, na Serra. O veículo da empresa Arara Azul, saiu de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, e seguiria para a Grande Vitória. Já perto do destino, o coletivo tombou quando trafegada pelo município serrano.
A Eco101, concessionária responsável pelo trecho, informou que o incidente foi registrado pouco antes das 20h30. Ambulância para resgate, guincho e viatura de inspeção da empresa foram deslocados ao local. Segundo a concessionária, não houve registro de feridos. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou o trabalho e fez o registro da ocorrência.
Por causa da obstrução gerada pelo ônibus tombado, a faixa 1 no sentido Norte da rodovia federal apenas foi liberada já na madrugada desta segunda-feira (28), às 03h35. A reportagem procurou a PRF para mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno até o momento.
Ônibus tomba e interdita pista da BR 101 por quase 7 horas na Serra

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