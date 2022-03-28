Um ônibus de turismo tombou e caiu na pista lateral da Rodovia do Contorno, na noite deste domingo (27), na altura do KM 276, na Serra. O veículo da empresa Arara Azul, saiu de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, e seguiria para a Grande Vitória. Já perto do destino, o coletivo tombou quando trafegada pelo município serrano.
A Eco101, concessionária responsável pelo trecho, informou que o incidente foi registrado pouco antes das 20h30. Ambulância para resgate, guincho e viatura de inspeção da empresa foram deslocados ao local. Segundo a concessionária, não houve registro de feridos. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou o trabalho e fez o registro da ocorrência.
Por causa da obstrução gerada pelo ônibus tombado, a faixa 1 no sentido Norte da rodovia federal apenas foi liberada já na madrugada desta segunda-feira (28), às 03h35. A reportagem procurou a PRF para mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno até o momento.
Ônibus tomba e interdita pista da BR 101 por quase 7 horas na Serra