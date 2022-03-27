Carona morre após carro bater em poste na Praia de Camburi, Vitória

Acidente grave na Dante Michelini deixaram dois feridos e uma mulher morta Crédito: Reprodução

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o condutor perder o controle do carro em uma curva e bater em um poste, na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. O acidente aconteceu na noite deste sábado (26), logo após a Ponte de Camburi, no sentido Jardim da Penha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou as vítimas, que estavam presas às ferragens, para um hospital de Vitória. A passageira que estava no banco de trás do veículo, veio a óbito na ambulância do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor teve escoriações e foi encaminhado ao Hospital da Unimed, na Leitão da Silva. Ainda segundo os Bombeiros, o outro carona, com estado de saúde menos grave, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEUE).