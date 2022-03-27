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Acidente

Carona morre após carro bater em poste na Praia de Camburi, Vitória

O acidente aconteceu na noite deste sábado (26) na Avenida Dante Michelini. Motorista e outra pessoa que estavam no carro ficaram feridos
Rita Benezath

Rita Benezath

Publicado em 

27 mar 2022 às 15:04

Publicado em 27 de Março de 2022 às 15:04

Acidente grave na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Acidente grave na Dante Michelini deixaram dois feridos e uma mulher morta Crédito: Reprodução
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o condutor perder o controle do carro em uma curva e bater em um poste, na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. O acidente aconteceu na noite deste sábado (26), logo após a Ponte de Camburi, no sentido Jardim da Penha. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou as vítimas, que estavam presas às ferragens, para um hospital de Vitória. A passageira que estava no banco de trás do veículo, veio a óbito na ambulância do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor teve escoriações e foi encaminhado ao Hospital da Unimed, na Leitão da Silva. Ainda segundo os Bombeiros, o outro carona, com estado de saúde menos grave, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEUE).
Após receber atendimento, o motorista foi encaminhado ao DPJ de Vitória para prestar esclarecimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o teste do bafômetro não acusou a ingestão de álcool. O veículo estava com documentos atrasados e foi guinchado para  o depósito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). 

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