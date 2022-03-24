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De Aracruz a Linhares

Vídeo mostra ciclista "pegando carona" em caminhão na BR 101, no ES

Segundo passageiro que seguia atrás do caminhão e gravou a cena na tarde desta quinta-feira (24), homem percorreu trajeto de 8 km, de Aracruz a Linhares, apoiado no veículo

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:28

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mar 2022 às 17:28
Um ciclista foi flagrado "pegando carona" em um caminhão na BR 101, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (24). No trajeto — do bairro Jacupemba, em Aracruz, a Rio Quartel, em Linhares, região Norte do Estado — o homem foi segurando com uma das mãos na parte traseira do caminhão, e a outra no guidão da bicicleta.
O passageiro do carro que seguia atrás do caminhão, que gravou o vídeo, informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que o ciclista seguiu se apoiando no veículo por cerca de 8 quilômetros. A ação durou cerca de 10 minutos.
Questionada pela reportagem sobre a ação, se configura alguma infração, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, em nota, que "não há previsão legal. Quando for avistado situação com esta, o ideal seria realizar uma denúncia no 191", disse a corporação.

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