Vídeo mostra ciclista "pegando carona" em caminhão na BR 101, no ES

Um ciclista foi flagrado "pegando carona" em um caminhão na BR 101, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (24). No trajeto — do bairro Jacupemba, em Aracruz, a Rio Quartel, em Linhares, região Norte do Estado — o homem foi segurando com uma das mãos na parte traseira do caminhão, e a outra no guidão da bicicleta.
O passageiro do carro que seguia atrás do caminhão, que gravou o vídeo, informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que o ciclista seguiu se apoiando no veículo por cerca de 8 quilômetros. A ação durou cerca de 10 minutos.
Questionada pela reportagem sobre a ação, se configura alguma infração, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, em nota, que "não há previsão legal. Quando for avistado situação com esta, o ideal seria realizar uma denúncia no 191", disse a corporação.