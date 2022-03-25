Vídeo mostra momento em que carro pega fogo na BR 101, em Cachoeiro

Um vídeo registrado no final da tarde desta sexta-feira (24) mostra um carro pegando fogo na altura do km 414 da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, ninguém se feriu e a via não precisou ser interditada.
Na gravação, registrada próxima ao Trevo da Safra, a pessoa explica que o motorista parou o carro no meio da pista. “Só foi o tempo dele sair de dentro do carro, aí começou a pegar fogo. O extintor em cima não adiantou”, disse.
A Polícia Rodoviária Federal, que também atendeu a ocorrência, disse que o motorista contou que pegou o carro na oficina há dois meses, e o veículo não tinha seguro. O condutor havia acabado de sair da região do Centro de Cachoeiro, e seguia pela BR 101 no sentido Itapemirim. No caminho, ele percebeu que a parte de baixo do automóvel estava em chamas. Segundo a PRF, uma equipe da corporação e o homem tentaram controlar o fogo com extintores, mas o veículo ficou destruído.
De acordo com a Eco101, até pelo menos 17h45 desta sexta-feira, a ambulância e o guincho da concessionária e uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda estavam no local da ocorrência.
Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Sul.