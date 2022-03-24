Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Áreas de risco

Cachoeiro promete obras contra deslizamentos em 22 bairros; veja lista

Trabalho já começou no bairro Amarelo, onde quase 10 mil metros de encostas serão revestidos com manta, chamada de geocomposto — para evitar deslizamento de terra

Publicado em 24 de Março de 2022 às 20:57

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 mar 2022 às 20:57
Um mapeamento realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim identificou 22 bairros que necessitam de contenção de encostas para evitar deslizamentos e desmoronamentos de terra. A administração municipal disse que já iniciou as obras e divulgou as regiões que vão receber as intervenções, segundo apuração da TV Gazeta Sul.
Mais de 20 bairros de Cachoeiro precisam de obras de contenção
Obras já estão sendo feitas no bairro Amarelo, na Rua Jerônimo Ribeiro Crédito: Diego Gomes
A técnica que será utilizada em cada local vai variar conforme o mapeamento, ficando a cargo das equipes de Engenharia e da Defesa Civil Municipal definirem o que será necessário. No bairro Zumbi, por exemplo, estão previstos cinco muros de arrimo, pois tem local que pode ceder e até atingir algumas residências da região.
Em algumas regiões, as obras já começaram, como no bairro Amarelo. O trabalho na Rua Jerônimo Ribeiro iniciou há mais de um mês. Segundo a prefeitura, quase 10 mil metros de encostas serão revestidos com manta, chamada de geocomposto — protege encostas da ação das chuvas para não causar deslizamentos. A previsão é que o serviço seja concluído em até cinco meses.
Mais de 20 bairros de Cachoeiro precisam de obras de contenção
Geocomposto utlizado na encosta do bairro Amarelo Crédito: Diego Gomes
À reportagem da TV Gazeta Sul, moradores da Rua Baixo Guandú, no bairro Zumbi, estão esperando que algo seja feito para evitar acidentes e tragédias. A dona de casa Luzia de Fátima Delfino disse que não vê a hora da região receber intervenções para que, assim, população possa se sentir mais segura. “Corremos risco aqui. Todo ano prometem que vão fazer o muro, mas não faz”, disse.
Já o aposentando Adilson Neves, que também é morador da região, contou que fica preocupado com a mudança de tempo. “Quando o tempo fica chuvoso, a minha preocupação é de haver deslizamento de terra”, comentou.
Ainda não há uma data definida para começar as obras na Rua Baixo Guandú. Contudo, o secretário de Obras de Cachoeiro, Rodrigo Bolelli, informou que o recurso já está garantido. “Em relação aos muros de arrimo do Zumbi, a captação do recurso já saiu. Assim que o dinheiro cair na conta, poderemos iniciar o processo licitatório”, explicou.
Mais de 20 bairros de Cachoeiro precisam de obras de contenção
Ainda não há uma data definida para começar as obras na Rua Baixo Guandú, no bairro Zumbi Crédito: Diego Gomes
Confira os bairros com áreas de risco que receberão as obras:
  1. Village da Luz
  2. Zumbi
  3. Teixeira Leite
  4. Sumaré
  5. Amarelo
  6. São Francisco de Assis
  7. Rubem Braga
  8. Recanto
  9. Fé e Raça
  10. Distrito de São Vicente
  11. Parque das Laranjeiras
  12. Nossa Senhora Aparecida
  13. Nossa Senhora de Fátima
  14. Elpídio volpini (BNH)
  15. Boa Esperança
  16. Aquidaban
  17. Alto Novo Parque
  18. Alto Independência
  19. Abelardo Machado
  20. Bairro União
  21. Coronel borges
  22. Arariguaba

Veja Também

Sem saber de interdição em prédio do INSS, população perde viagem em Cachoeiro

Covid: Cachoeiro inicia aplicação da quarta dose em idosos

Emaranhados de fios em postes causam transtornos em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados