Cachoeiro promete obras contra deslizamentos em 22 bairros; veja lista

TV Gazeta Sul. Um mapeamento realizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim identificou 22 bairros que necessitam de contenção de encostas para evitar deslizamentos e desmoronamentos de terra. A administração municipal disse que já iniciou as obras e divulgou as regiões que vão receber as intervenções, segundo apuração da

Obras já estão sendo feitas no bairro Amarelo, na Rua Jerônimo Ribeiro Crédito: Diego Gomes

A técnica que será utilizada em cada local vai variar conforme o mapeamento, ficando a cargo das equipes de Engenharia e da Defesa Civil Municipal definirem o que será necessário. No bairro Zumbi, por exemplo, estão previstos cinco muros de arrimo, pois tem local que pode ceder e até atingir algumas residências da região.

Em algumas regiões, as obras já começaram, como no bairro Amarelo. O trabalho na Rua Jerônimo Ribeiro iniciou há mais de um mês. Segundo a prefeitura, quase 10 mil metros de encostas serão revestidos com manta, chamada de geocomposto — protege encostas da ação das chuvas para não causar deslizamentos. A previsão é que o serviço seja concluído em até cinco meses.

Geocomposto utlizado na encosta do bairro Amarelo Crédito: Diego Gomes

À reportagem da TV Gazeta Sul, moradores da Rua Baixo Guandú, no bairro Zumbi, estão esperando que algo seja feito para evitar acidentes e tragédias. A dona de casa Luzia de Fátima Delfino disse que não vê a hora da região receber intervenções para que, assim, população possa se sentir mais segura. “Corremos risco aqui. Todo ano prometem que vão fazer o muro, mas não faz”, disse.

Já o aposentando Adilson Neves, que também é morador da região, contou que fica preocupado com a mudança de tempo. “Quando o tempo fica chuvoso, a minha preocupação é de haver deslizamento de terra”, comentou.

Ainda não há uma data definida para começar as obras na Rua Baixo Guandú. Contudo, o secretário de Obras de Cachoeiro, Rodrigo Bolelli, informou que o recurso já está garantido. “Em relação aos muros de arrimo do Zumbi, a captação do recurso já saiu. Assim que o dinheiro cair na conta, poderemos iniciar o processo licitatório”, explicou.

Ainda não há uma data definida para começar as obras na Rua Baixo Guandú, no bairro Zumbi Crédito: Diego Gomes

Confira os bairros com áreas de risco que receberão as obras: