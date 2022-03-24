Sem saber de interdição em prédio do INSS, população perde viagem em Cachoeiro

Daiana Rianelli saiu cedo do município de Muqui para acompanhar a mãe Crédito: Matheus Martins

Na manhã desta quinta-feira (24), a dona de casa Daiana Rianelli saiu cedo do município de Muqui para acompanhar a mãe para o atendimento de perícia. Depois de três meses de espera, as duas tiveram que voltar para casa.

“Saímos 6h50 de Muqui e a resposta é que está interditado e não vai ter perícia esta semana. É frustrante, a gente gasta passagem. Podiam ter avisado”, disse Daiana, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Assim como elas, outras pessoas vieram até a porta da agência do INSS de Cachoeiro em busca de respostas. Desempregada, a Patrícia Gomes Pimenta contou que a única renda para ela, o marido e os três filhos é o dinheiro do Auxílio Brasil.

A perícia do marido era a chance de receber um pouco mais. “Por telefone e no aplicativo não diz que foi cancelado. Tinham que dar um parecer, precisamos de uma resposta”, disse Patrícia.

INTERDIÇÃO

O imóvel foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde de sexta-feira (18). Segundo a corporação, a decisão foi tomada com base em laudos feitos pela Defesa Civil do município, do Estado e também do próprio Corpo de Bombeiros.

Prédio do INSS, em Cachoeiro, interditado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: João Henrique Castro

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros no município, coronel Herbert de Carvalho, não houve opção a não ser a medida adotada. Ele explicou que a instituição apresentou documentos e possíveis soluções, mas a avaliação é que, mesmo assim, os riscos não seriam eliminados.

O QUE DIZ O INSS

Por meio de nota, a assessoria do órgão disse que a central 135 não tem canal específico para informar sobre "interdição de prédio" e foi solicitado pelo Serviço de Atendimento da Gerência Vitória para que fosse providenciado.

Disse que as consultas das novas datas de agendamento devem ser feitas a partir de 48 horas do agendamento, pois estamos fazendo as remarcações do dia (as perícias de segunda, terça e quarta já foram remarcadas).

“Alertamos que estamos ligando para os segurados, com telefones devidamente informados no ato do agendamento, com antecipação de um dia do marcado avisando sobre a interdição do prédio”, disse em nota o INSS.