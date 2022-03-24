Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em busca de atendimento

Sem saber de interdição em prédio do INSS, população perde viagem em Cachoeiro

Apesar de interditado desde sexta (18), segurados continuam buscando serviços no local. Eles alegam que falta informação nos canais de atendimento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mar 2022 às 12:58

Publicado em 24 de Março de 2022 às 12:58

Daiana Rianelli saiu cedo do município de Muqui para acompanhar a mãe
Daiana Rianelli saiu cedo do município de Muqui para acompanhar a mãe Crédito: Matheus Martins
Apesar de interditado desde a tarde da última sexta-feira (18), muitas pessoas continuam buscando atendimento no prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O imóvel possui problemas estruturais e foi interditado após vistoria do Corpo de Bombeiros.
Na manhã desta quinta-feira (24), a dona de casa Daiana Rianelli saiu cedo do município de Muqui para acompanhar a mãe para o atendimento de perícia. Depois de três meses de espera, as duas tiveram que voltar para casa.
“Saímos 6h50 de Muqui e a resposta é que está interditado e não vai ter perícia esta semana. É frustrante, a gente gasta passagem. Podiam ter avisado”, disse Daiana, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
Assim como elas, outras pessoas vieram até a porta da agência do INSS de Cachoeiro em busca de respostas. Desempregada, a Patrícia Gomes Pimenta contou que a única renda para ela, o marido e os três filhos é o dinheiro do Auxílio Brasil.
A perícia do marido era a chance de receber um pouco mais. “Por telefone e no aplicativo não diz que foi cancelado. Tinham que dar um parecer, precisamos de uma resposta”, disse Patrícia.

INTERDIÇÃO

O imóvel foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde de sexta-feira (18). Segundo a corporação, a decisão foi tomada com base em laudos feitos pela Defesa Civil do município, do Estado e também do próprio Corpo de Bombeiros.
Prédio do INSS, em Cachoeiro, interditado pelo Corpo de Bombeiros
Prédio do INSS, em Cachoeiro, interditado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: João Henrique Castro
De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros no município, coronel Herbert de Carvalho, não houve opção a não ser a medida adotada. Ele explicou que a instituição apresentou documentos e possíveis soluções, mas a avaliação é que, mesmo assim, os riscos não seriam eliminados.

O QUE DIZ O INSS

Por meio de nota, a assessoria do órgão disse que a central 135 não tem canal específico para informar sobre "interdição de prédio" e foi solicitado pelo Serviço de Atendimento da Gerência Vitória para que fosse providenciado.
Disse que as consultas das novas datas de agendamento devem ser feitas a partir de 48 horas do agendamento, pois estamos fazendo as remarcações do dia (as perícias de segunda, terça e quarta já foram remarcadas).
“Alertamos que estamos ligando para os segurados, com telefones devidamente informados no ato do agendamento, com antecipação de um dia do marcado avisando sobre a interdição do prédio”, disse em nota o INSS.
O prédio, segundo o INSS, está interditado, porém está passando por vistoria de engenheiros e da manutenção predial para tratamento das pendências apontadas pelo Corpo de Bombeiros.

Veja Também

Cidades do Norte e Noroeste do ES recebem novo alerta de chuva

ES desobriga uso de máscara em academias nas cidades em risco baixo para Covid

Vítimas são trancadas em vestuário durante assalto a clínica em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim INSS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados