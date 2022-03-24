Cidades do Norte e Noroeste do ES recebem novo alerta de chuva

Antes de sair do Espírito Santo, a frente fria deve provocar chuva em cidades das regiões Norte e Noroeste. Como mostra o aviso amarelo, de perigo potencial, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados em algumas cidades podem chegar a 50 mm.
O alerta do Inmet vale desta quinta-feira (24) até as 10h desta sexta-feira (25). Apesar do aviso, o instituto classificou como baixo o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
Instruções do Inmet:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
Cidades classificadas com o risco amarelo:
- Águia Branca
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério