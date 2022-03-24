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Aviso do Inmet

Cidades do Norte e Noroeste do ES recebem novo alerta de chuva

Antes de deixar o Espírito Santo, frente fria deve provocar chuva nas regiões Norte e Noroeste entre esta quinta-feira (24) e a sexta-feira (25)

Publicado em 24 de Março de 2022 às 11:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mar 2022 às 11:59
Chuva deixa ruas alagadas em Guriri
Nesta quarta-feira, chuva deixou ruas alagadas em Guriri Crédito: Leitor | A Gazeta
Antes de sair do Espírito Santo, a frente fria deve provocar chuva em cidades das regiões Norte e Noroeste. Como mostra o aviso amarelo, de perigo potencial, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados em algumas cidades podem chegar a 50 mm.
O alerta do Inmet vale desta quinta-feira (24) até as 10h desta sexta-feira (25). Apesar do aviso, o instituto classificou como baixo o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
Instruções do Inmet:
  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
Cidades classificadas com o risco amarelo:
  1. Águia Branca
  2. Aracruz
  3. Barra de São Francisco
  4. Boa Esperança
  5. Colatina
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Marilândia
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. Rio Bananal
  20. São Domingos do Norte
  21. São Gabriel da Palha
  22. São Mateus
  23. Sooretama
  24. Vila Pavão
  25. Vila Valério

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