A frente fria que passou pelo Espírito Santo nos últimos dias amenizou o calorão sentido pelos capixabas. Mas segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que o tempo estabilize neste fim de semana e as temperaturas voltem a subir.
Na sexta-feira (25), o sol fica entre nuvens e pode chover de forma fraca no Norte Nordeste e Noroeste capixaba. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado.
O sábado (26) vai consolidar a mudança nas condições do tempo. Em todo o Espírito Santo a previsão é de sol sem expectativa de chuva e com as temperaturas em elevação.
Por fim, o domingo (27) segue com o tempo estável e também não há possibilidade de chuva no Estado.
Frente fria continua no ES? Veja previsão para o fim de semana