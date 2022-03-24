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Tempo

Frente fria continua no ES? Veja previsão para o fim de semana

A frente fria diminuiu as temperaturas no Espírito Santo durante a semana; sábado (26) será de mudança nas condições do tempo em todo o Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mar 2022 às 07:11

Publicado em 24 de Março de 2022 às 07:11

Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24)
Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira
A frente fria que passou pelo Espírito Santo nos últimos dias amenizou o calorão sentido pelos capixabas. Mas segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que o tempo estabilize neste fim de semana e as temperaturas voltem a subir.
Na sexta-feira (25), o sol fica entre nuvens e pode chover de forma fraca no Norte Nordeste e Noroeste capixaba. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado.
O sábado (26) vai consolidar a mudança nas condições do tempo. Em todo o Espírito Santo a previsão é de sol sem expectativa de chuva e com as temperaturas em elevação.
Por fim, o domingo (27) segue com o tempo estável e também não há possibilidade de chuva no Estado.
Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24)
Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira
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