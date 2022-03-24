Frente fria continua no ES? Veja previsão para o fim de semana

Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira

Na sexta-feira (25), o sol fica entre nuvens e pode chover de forma fraca no Norte Nordeste e Noroeste capixaba. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado.

O sábado (26) vai consolidar a mudança nas condições do tempo. Em todo o Espírito Santo a previsão é de sol sem expectativa de chuva e com as temperaturas em elevação.

Por fim, o domingo (27) segue com o tempo estável e também não há possibilidade de chuva no Estado.

Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira