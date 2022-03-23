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Aviso de "perigo"

Norte do ES recebe alerta laranja de chuvas intensas; veja cidades

De acordo com o Inmet, há possibilidade de até 100 mm de chuva, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Aviso é válido até as 11h desta quinta-feira (24)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 mar 2022 às 16:24

Publicado em 23 de Março de 2022 às 16:24

Alerta de chuva compreende Norte do ES
Alerta de chuva compreende Norte do ES Crédito: Reprodução | Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja, com grau de "perigo", para o risco de chuvas intensas até o fim da manhã de quinta-feira (24) em uma área que compreende o Norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Dez cidades capixabas são citadas pelo Inmet no aviso, que indica a possibilidade de até 100 mm de chuva em um dia, com ventos de até 100 km/h.
O alerta, divulgado nesta quarta (23), é válido até as 11h desta quinta-feira (24). Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

VEJA A LISTA DE CIDADES:

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Nova Venécia
  7. Pedro Canário
  8. Pinheiros
  9. Ponto Belo
  10. São Mateus
Instruções:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Norte do ES recebe alerta laranja de chuvas intensas

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