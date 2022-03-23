Norte do ES recebe alerta laranja de chuvas intensas; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja, com grau de "perigo", para o risco de chuvas intensas até o fim da manhã de quinta-feira (24) em uma área que compreende o Norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. Dez cidades capixabas são citadas pelo Inmet no aviso, que indica a possibilidade de até 100 mm de chuva em um dia, com ventos de até 100 km/h.
O alerta, divulgado nesta quarta (23), é válido até as 11h desta quinta-feira (24). Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Norte do ES recebe alerta laranja de chuvas intensas