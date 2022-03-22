Frente fria: veja como fica o tempo durante a semana no ES

Previsão é de chuva, pelo menos, até terça-feira (22) em todo o Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Os capixabas já sentem um alívio no calorão que atingiu o Estado nos últimos dias. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , além das temperaturas em queda, há previsão de chuva para alguns dias da semana e o sol deve voltar a aparecer a partir de quarta-feira (23).

terça-feira (22) será de tempo instável em todo o Espírito Santo, Estaserá de tempo instável em todo o Espírito Santo, devido à umidade vinda do oceano e o avanço da frente fria . Chove em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o trecho litorâneo. As temperaturas máximas estarão em declínio acentuado principalmente no Sul capixaba.

A quarta-feira (23) terá sol entre algumas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. As demais áreas do Estado têm pequena possibilidade de chuva fraca. Os termômetros seguem registrando temperaturas mais amenas em todo o Estado.

Na quinta-feira (24), o sol fica entre nuvens e chove em alguns momentos do dia no Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. Há o predomínio de sol e não chove nas demais regiões. A temperatura aumenta em algumas regiões.

Por fim, a sexta-feira (25) será de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste e Grande Vitória. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.