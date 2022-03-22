A frente fria prevista para o Espírito Santo chegou e deve seguir avançando nesta terça-feira (22). Conforme informações do portal Climatempo, o Estado entra em alerta para muita chuva, que pode causar transtornos.
O tempo segue instável em todo o país e, na Grande Vitória, nesta terça-feira (22), a previsão é de chuva volumosa. A frente fria também favorece a formação de nuvens carregadas na Região Sul do Estado.
Nesta terça-feira (22), o Climatempo ressalta que a chuva será persistente e poderá acumular volumes significativos de 50 mm a 100 mm ao longo do dia na Capital, litoral capixaba e Sul da Bahia.
Na segunda-feira (21), o Estado já havia recebido um alerta de chuva forte para o Sul e Grande Vitória. Além da chuva são esperadas rajadas de vento entre 40 e 65 km/h até esta terça.
Já na quarta-feira (23), a chuva forte deve se concentrar entre o Norte capixaba e o Sul baiano, com volumes acumulados variando entre 40 e 80 mm.
ES recebe alerta de temporais com potencial para transtornos