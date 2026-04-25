Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca alcançou, em março de 2026, o melhor resultado de vendas de sua história: 6.441 veículos comercializados nas concessionárias de Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Em relação a fevereiro, o crescimento foi de 44%. Na comparação com janeiro, a alta bateu em 36%.



Os carros eletrificados puxam a fila da expansão. As concessionárias BYD do conglomerado registraram crescimento expressivo em março, com avanço de 86% em relação a janeiro e 90% frente a fevereiro. Na comparação entre os primeiros trimestres de 2026 e 2025, a alta foi de 78%. Nos primeiros três meses do ano, foram vendidos 8.584 veículos elétricos e híbridos da marca chinesa pelo Grupo Águia Branca.



As concessionárias Toyota também tiveram desempenho relevante. Juntas, cresceram 76% em março em relação a janeiro de 2026 e 46% na comparação com fevereiro. A Águia Branca Seminovos, por sua vez, teve crescimento de 15% na comparação de fevereiro com março. O avanço das vendas puxou outros negócios da corporação. O Consórcio Águia Branca, por exemplo, teve crescimento de 65% em março.



O ótimo mês de março na Águia Branca está em linha com o que aconteceu no mercado automotivo nacional. No mês passado, em todo o Brasil, foram comercializados 269,5 mil unidades, o segundo melhor março da série histórica da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Na visão dos executivos da entidade, as promoções do período e a forte concorrência imposta pela chegada de novas marcas asiáticas ajudam a explicar a boa performance do mês. Ainda assim, a entidade mantém, para o ano, a perspectiva de expansão na casa dos 3%.



Com todas as concessionárias e negócios como Go Drive e Consórcio Águia Branca sob o seu guarda-chuva, a Divisão Comércio é o maior negócio do Grupo Águia Branca.