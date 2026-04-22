Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo

O número de fusões e aquisições realizadas por empresas do Espírito Santo diminuiu 29%, em 2025, em comparação com 2024. No ano passado foram 19, bem abaixo das 27 do ano retrasado. Os dados são da KPMG, uma das maiores consultorias do mundo, que acompanha de muito perto todas essas variações. Das operações de 2025, os principais setores envolvidos foram: tecnologia da informação e empresas de internet (oito), petróleo (duas) e publicidade e editoras (uma). A grande maioria (15) se deu entre empresas brasileiras.

Assim, o Espírito Santo segue na oitava posição no ranking da KPMG que leva em consideração dados levantados em 23 estados. "A busca por maior eficiência operacional e ganhos de escala justificam as transações", explicou o sócio de mercados regionais da KPMG, Manuel Fernandes.

No geral, a expectativa é de que o ritmo das fusões e aquisições volte a acelerar com a queda das taxas de juros. Com o custo do capital mais barato, o foco no crescimento é ampliado, o apetite aumenta e o financiamento fica mais acessível. rafo.