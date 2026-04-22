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Coluna Abdo Filho

Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo

Os dados são da KPMG, uma das maiores consultorias do mundo, que acompanha de muito perto todas essas variações

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:47

Públicado em 

22 abr 2026 às 16:47
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O número de fusões e aquisições realizadas por empresas do Espírito Santo diminuiu 29%, em 2025, em comparação com 2024. No ano passado foram 19, bem abaixo das 27 do ano retrasado. Os dados são da KPMG, uma das maiores consultorias do mundo, que acompanha de muito perto todas essas variações. Das operações de 2025, os principais setores envolvidos foram: tecnologia da informação e empresas de internet (oito), petróleo (duas) e publicidade e editoras (uma). A grande maioria (15) se deu entre empresas brasileiras.


Assim, o Espírito Santo segue na oitava posição no ranking da KPMG que leva em consideração dados levantados em 23 estados. "A busca por maior eficiência operacional e ganhos de escala justificam as transações", explicou o sócio de mercados regionais da KPMG, Manuel Fernandes.  

No geral, a expectativa é de que o ritmo das fusões e aquisições volte a acelerar com a queda das taxas de juros. Com o custo do capital mais barato, o foco no crescimento é ampliado, o apetite aumenta e o financiamento fica mais acessível. rafo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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