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Vídeo: chuva forte deixa ruas alagadas em Guriri, São Mateus

Alagamentos ocorreram após chover durante toda a madrugada e manhã desta quarta-feira (23). Segundo a Defesa Civil Municipal, o ponto mais afetado foi o centro do balneário
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2022 às 15:59

Publicado em 23 de Março de 2022 às 15:59

A previsão de chuva forte se confirmou em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ruas ficaram alagadas em Guriri, balneário do município, após chover durante toda a madrugada e manhã desta quarta-feira (23).
Segundo a Defesa Civil Municipal, o ponto mais afetado foi o Centro do Guriri, onde a rua principal foi tomada pela água. Apesar dos pontos de alagamento, lojas e residências não foram afetadas e não houve acionamento de desabrigados ou desalojados na cidade.
Chuva deixa ruas alagadas em Guriri
Chuva alagou ruas alagadas, principalmente no Centro de Guriri Crédito: Leitor | A Gazeta
A Defesa Civil de São Mateus também informou que está realizando um trabalho de vistoria das ruas alagadas e áreas de risco no município.

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