Vídeo: chuva forte deixa ruas alagadas em Guriri, São Mateus

A previsão de chuva forte se confirmou em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ruas ficaram alagadas em Guriri, balneário do município, após chover durante toda a madrugada e manhã desta quarta-feira (23).
Segundo a Defesa Civil Municipal, o ponto mais afetado foi o Centro do Guriri, onde a rua principal foi tomada pela água. Apesar dos pontos de alagamento, lojas e residências não foram afetadas e não houve acionamento de desabrigados ou desalojados na cidade.
A Defesa Civil de São Mateus também informou que está realizando um trabalho de vistoria das ruas alagadas e áreas de risco no município.