Com ventos fortes no litoral, ressaca do mar impressiona em Anchieta

A Marinha divulgou um comunicado para a possibilidade de ventos fortes na faixa litorânea do Espírito Santo , que podem chegar a 60 km/h durante a madrugada desta terça (22) até a manhã de quarta-feira (23). E a ventania já gerou reflexos em Anchieta , cidade costeira da região Sul do Estado, onde a ressaca fez com que o mar avançasse com fortes ondas sobre a orla.

No vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver as ondas atingindo com força a Avenida José Carone, que é a beira-mar da cidade. A água trazida pelo mar e o impacto das ondas atrapalham o fluxo de carros pela via.

Ventos no litoral capixaba podem causar ressaca no mar Crédito: Vitor Jubini

O alerta da Marinha também abrange parte do litoral do Rio de Janeiro - a partir do município de Arraial do Cabo - e estende-se até Itaúnas, no Norte do Espírito Santo.

Por conta dos fortes ventos, a Marinha alerta aos navegantes que consultem informações sobre o mau tempo antes de entrarem mar adentro. O órgão também pede que o aviso meteorológico seja divulgado entre comunidades de pesca, esporte e de atividades recreativas.

FRENTE FRIA MUDA TEMPO DO ESTADO

A frente fria prevista para o Espírito Santo chegou e deve seguir avançando nesta terça-feira (22). Conforme informações do portal Climatempo, o Estado entra em alerta para muita chuva, que pode causar transtornos . A previsão é de chuva na Grande Vitória e a frente fria também favorece a formação de nuvens carregadas na Região Sul do Estado.

Frente fria pode trazer chuvas ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Nesta terça-feira, o Climatempo ressalta que a chuva será persistente e poderá acumular volumes significativos de 50 mm a 100 mm ao longo do dia na Capital, litoral capixaba e Sul da Bahia.

Já na quarta-feira (23), a chuva forte deve se concentrar entre o Norte capixaba e o Sul baiano, com volumes acumulados variando entre 40 e 80 mm.