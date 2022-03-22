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Com ventos fortes no litoral, ressaca do mar impressiona em Anchieta

A Marinha divulgou um alerta de fortes ventos que podem chegar a 60 km/h na costa capixaba; ondas chegaram a atravessar rua da orla de Anchieta
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 mar 2022 às 10:58

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:58

A Marinha divulgou um comunicado para a possibilidade de ventos fortes na faixa litorânea do Espírito Santo, que podem chegar a 60 km/h durante a madrugada desta terça (22) até a manhã de quarta-feira (23). E a ventania já gerou reflexos em Anchieta, cidade costeira da região Sul do Estado, onde a ressaca fez com que o mar avançasse com fortes ondas sobre a orla.
No vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver as ondas atingindo com força a Avenida José Carone, que é a beira-mar da cidade. A água trazida pelo mar e o impacto das ondas atrapalham o fluxo de carros pela via.
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Ventos no litoral capixaba podem causar ressaca no mar Crédito: Vitor Jubini
O alerta da Marinha também abrange parte do litoral do Rio de Janeiro - a partir do município de Arraial do Cabo - e estende-se até Itaúnas, no Norte do Espírito Santo. 
Por conta dos fortes ventos, a Marinha alerta aos navegantes que consultem informações sobre o mau tempo antes de entrarem mar adentro. O órgão também pede que o aviso meteorológico seja divulgado entre comunidades de pesca, esporte e de atividades recreativas.

FRENTE FRIA MUDA TEMPO DO ESTADO

A frente fria prevista para o Espírito Santo chegou e deve seguir avançando nesta terça-feira (22). Conforme informações do portal Climatempo, o Estado entra em alerta para muita chuva, que pode causar transtornos. A previsão é de chuva na Grande Vitória e a frente fria também favorece a formação de nuvens carregadas na Região Sul do Estado.
Tempo fechado e com chuva neste domingo (13/02) em Vitória
Frente fria pode trazer chuvas ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Nesta terça-feira, o Climatempo ressalta que a chuva será persistente e poderá acumular volumes significativos de 50 mm a 100 mm ao longo do dia na Capital, litoral capixaba e Sul da Bahia.
Já na quarta-feira (23), a chuva forte deve se concentrar entre o Norte capixaba e o Sul baiano, com volumes acumulados variando entre 40 e 80 mm.
Com ventos fortes no litoral, ressaca do mar impressiona em Anchieta

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