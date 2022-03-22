ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas fortes; veja cidades

Uma área que compreende 47 cidades do Espírito Santo, abrangendo da Grande Vitória ao Norte do Estado, recebeu um alerta laranja — de chuvas intensas — nesta terça-feira (22), do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o Inmet, pode chover até 100 mm por dia, com ventos que podem atingir 100 km/h. O aviso é válido até as 10h desta quarta-feira (23).
De acordo com o instituto, o alerta ainda abrange cidades de Minas Gerais e a parte do Sul da Bahia. Em áreas citadas pelo alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
INSTRUÇÕES:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
PREVISÃO DE CHUVA DURANTE A SEMANA NO ES
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), além das temperaturas em queda, há previsão de chuva para alguns dias da semana.
A quarta-feira (23) terá sol entre algumas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. As demais áreas do Estado têm pequena possibilidade de chuva fraca. Os termômetros seguem registrando temperaturas mais amenas em todo o Estado.
