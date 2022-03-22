Mais água!

ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas fortes; veja cidades

Segundo o Inmet, pode chover até 100 mm por dia, e os ventos podem atingir 100 km/h. Aviso é válido até as 10h desta quarta-feira (23)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 mar 2022 às 14:39

22 mar 2022 às 14:39

Chuva, chuvas no es, vitória, tempo fechado, guarda-chuva, tempo fechado
Inmet alerta para chuvas intensas na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma área que compreende 47 cidades do Espírito Santo, abrangendo da Grande Vitória ao Norte do Estado, recebeu um alerta laranja — de chuvas intensas — nesta terça-feira (22), do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o Inmet, pode chover até 100 mm por dia, com ventos que podem atingir 100 km/h. O aviso é válido até as 10h desta quarta-feira (23).
De acordo com o instituto, o alerta ainda abrange cidades de Minas Gerais e a parte do Sul da Bahia. Em áreas citadas pelo alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

INSTRUÇÕES:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

VEJA A LISTA DE CIDADES:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Ibiraçu
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marilândia
  26. Montanha
  27. Mucurici
  28. Nova Venécia
  29. Pancas
  30. Pedro Canário
  31. Pinheiros
  32. Ponto Belo
  33. Rio Bananal
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. Santa Teresa
  37. São Domingos do Norte
  38. São Gabriel da Palha
  39. São Mateus
  40. São Roque do Canaã
  41. Serra
  42. Sooretama
  43. Viana
  44. Vila Pavão
  45. Vila Valério
  46. Vila Velha
  47. Vitória

PREVISÃO DE CHUVA DURANTE A SEMANA NO ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), além das temperaturas em queda, há previsão de chuva para alguns dias da semana.
A quarta-feira (23) terá sol entre algumas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. As demais áreas do Estado têm pequena possibilidade de chuva fraca. Os termômetros seguem registrando temperaturas mais amenas em todo o Estado.
ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas fortes

