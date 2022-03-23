Moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, se depararam com uma cena triste na manhã desta quarta-feira (23): centenas de peixes apareceram mortos em uma lagoa entre os bairros Interlagos e Araçá. Segundo a prefeitura, fenômeno é comum durante o período chuvoso.
A Prefeitura de Linhares informou que a chuva provoca movimento da água e a liberação de matéria orgânica presa ao fundo da lagoa. O material sobe para a superfície e provoca a morte de peixes por falta de oxigênio.
O pedreiro Adão Eliziário disse, em entrevista para o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que nem sempre essa foi uma situação comum no local. “Mergulhávamos e brincávamos nessa água. É uma tristeza ver a lagoa desse jeito, peixe morrendo, água suja”, afirma.
Para a reportagem da TV Gazeta, a prefeitura afirmou que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos faz o monitoramento da situação. A administração municipal também destacou que faz fiscalizações, junto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), para impedir o descarte irregular de esgoto. A multa pode chegar a R$ 60 mil.
Após chuva, centenas de peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares