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Cena triste

Após chuva, centenas de peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares

Animais surgiram boiando na lagoa entre os bairros Interlagos e Araçá, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo a prefeitura, fenômeno é comum no período chuvoso
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2022 às 20:58

Publicado em 23 de Março de 2022 às 20:58

Peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares
Centenas de peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares Crédito: Juliano Gomes
Moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, se depararam com uma cena triste na manhã desta quarta-feira (23): centenas de peixes apareceram mortos em uma lagoa entre os bairros Interlagos e Araçá. Segundo a prefeitura, fenômeno é comum durante o período chuvoso.
A Prefeitura de Linhares informou que a chuva provoca movimento da água e a liberação de matéria orgânica presa ao fundo da lagoa. O material sobe para a superfície e provoca a morte de peixes por falta de oxigênio.
Peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares
Segundo prefeitura, peixes apareceram mortos em lagoa de Linhares devido a chuva Crédito: Juliano Gomes
O pedreiro Adão Eliziário disse, em entrevista para o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que nem sempre essa foi uma situação comum no local. “Mergulhávamos e brincávamos nessa água. É uma tristeza ver a lagoa desse jeito, peixe morrendo, água suja”, afirma.
Para a reportagem da TV Gazeta, a prefeitura afirmou que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos faz o monitoramento da situação. A administração municipal também destacou que faz fiscalizações, junto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), para impedir o descarte irregular de esgoto. A multa pode chegar a R$ 60 mil.
Peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares
Lagoa fica entre os bairros Interlagos e Araçá, peixes apareceram mortos na manha desta quarta-feira. Crédito: Juliano Gomes
Após chuva, centenas de peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares

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