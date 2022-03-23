Covid: Cachoeiro inicia aplicação da quarta dose em idosos

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada nos postos de saúde de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (22). A aplicação será realizada no público a partir dos 60 anos que já tomou a dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos, 90 dias.
O imunizante estará disponível, segundo a prefeitura, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município que possuem sala de vacinação, além da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro de Saúde).
Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.
O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, reforça a importância da aplicação da segunda dose de reforço. “As pessoas com mais de 60 anos pertencem ao chamado grupo de risco da Covid-19, que é o público mais suscetível às complicações da doença, como internações e óbitos. Devido ao avanço da idade, o sistema imunológico se torna mais frágil, comprometendo a resposta do corpo às infecções. Por isso, a dose de reforço é muito importante nessa faixa etária, para aumentar a proteção contra o vírus”, destaca.
As unidades com sala de vacinação são as UBS dos bairros: Aquidaban, Aeroporto, IBC, Novo Parque, Abelardo Machado, Gilson Carone, Village da Luz, Amaral, Alto União, São Luiz Gonzaga, BNH de Baixo, BNH de Cima, Zumbi, Paraíso, Coramara, Nossa Senhora Aparecida, Elpídio Volpini, Otton Marins, Soturno, Burarama, Pacotuba, Córrego dos Monos, Itaoca e Conduru.