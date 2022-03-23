CNH Social 2022 no ES: confira o passo a passo de como se inscrever

Programa CNH Social 2022 no ES terá 10 mil vagas disponíveis; confira como se inscrever Crédito: Radar Nacional

A Gazeta preparou um passo a passo de como se inscrever no programa CNH Social 2022. As inscrições foram abertas às 12h desta terça-feira (22) e podem ser feitas até as 23h59 do dia 1º de abril através do site do Detran-ES . E para que ninguém perca a oportunidade,preparou um passo a passo de como se inscrever no programa CNH Social 2022.

QUEM PODE SE INSCREVER

QUEM PODE SE INSCREVER NO PROGRAMA CNH SOCIAL? O programa CNH Social estabelece uma série de critérios para inscrição, os quais estão disponíveis no site do Detran-ES, acessando a aba "CNH Social" e, em seguida, a opção "quem pode se inscrever". Os critérios considerados são:

O programa CNH Social estabelece uma série de critérios para inscrição, os quais estão disponíveis no site do Detran-ES, acessando a aba "CNH Social" e, em seguida, a opção "quem pode se inscrever". Os critérios considerados são:

Menor renda per capta

Maior número de componentes no grupo familiar



Candidatos com Ensino Fundamental completo



Beneficiário do Bolsa Família



Já entre os candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência (PCD), serão contemplados apenas aqueles em que a deficiência não impeça a obtenção da CNH, segundo o Detran-ES, de acordo com a legislação vigente.

DATAS DO PROGRAMA

As 10 mil vagas do programa de 2022 já estão abertas. A primeira etapa, de inscrições, começou às 12h desta terça-feira (22) e vai até as 23h59 do dia 1º de abril.

A divulgação dos candidatos selecionados para o programa será divulgada no site do Detran-ES, no dia 4 de abril, a partir do meio-dia. Junto disso, também serão divulgados os prazos das três fases de matrícula dos selecionados em ordem de classificação.

Os candidatos que não forem selecionados nessa lista terão uma outra oportunidade com a chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 27 de outubro, a partir do meio-dia, no site do Detran-ES. A lista de suplentes tem o objetivo de preencher as vagas remanescentes, após a desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

QUAIS AS HABILITAÇÕES QUE PODEM SER TIRADAS PELO PROGRAMA CNH SOCIAL? Os interessados poderão se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro). Já para aqueles que já são habilitados, a adição da categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO

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1. Procure, no navegador de internet, pela página oficial do Detran-ES . A inscrição deve ser feita de uma única forma. Seus dados não devem ser compartilhados em outro site, por SMS ou e-mail. No canto esquerdo, há a opção "CNH Social". Você deve clicar nela para concorrer a uma das 10 mil vagas.



Na página inicial do Detran-ES, procure a opção "CNH Social" Crédito: Reprodução/Detran-ES

2. A partir disso, você será destinado a uma nova página, na qual estão disponíveis mais informações sobre o programa Nela, deverá procurar pela opção INSCREVER-SE e, então, clicar em ACESSAR.

No box INSCREVER-SE, clique na opção ACESSAR Crédito: Reprodução/Detran-ES

3. A página que será aberta em seguida disponibilizará uma série de campos para que você possa preenchê-los com seus dados pessoais. Todos os espaços devem ser preenchidos corretamente.

Certifique-se de que você preencherá todos os campos corretamente Crédito: Reprodução/Detran-ES

4. Certifique-se de que você preencheu todos os dados de forma correta. Mais abaixo, na mesma página, será necessário concordar com os termos, clicando nos dois quadrados em branco assinalados abaixo. Assim, você garante que está concorrendo a uma vaga com informações pessoais, e não de terceiros. Depois, clique em CONTINUAR.

É necessário concordar com os termos antes de clicar em CONTINUAR Crédito: Reprodução/Detran-ES

5. Segundo o Detran, logo depois do preenchimento do formulário, a próxima tela será um comprovante do que foi informado. Pronto, você está concorrendo a uma vaga do programa CNH Social. Depois, terá de aguardar até o dia 4 de abril para saber se foi contemplado com uma das vagas.

Teve algum problema? Segundo o Detran, alguns detalhes podem impedir a inscrição. Exemplo disso é o cadastro desatualizado ou cadastro que tenha sido atualizado em data posterior ao dia 11/06/2021; a existência de um Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) em outro estado, em decorrência de alguma tentativa anterior de habilitação por parte do candidato; pessoas oriundas de outros estados, uma vez que a CNH Social oferecida pelo Detran-ES é apenas para residentes do Espírito Santo.

