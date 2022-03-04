Aprovado no teste do Detran-ES e não recebeu a CNH? Saiba o que fazer

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

A expectativa de um recém-habilitado quase sempre é de começar imediatamente a dirigir com autorização, curtir a liberdade após todo o processo, envolvendo testes, aulas teóricas e práticas. Mas o que fazer se depois de todo esse tempo e após ter sido aprovado naquela última prova a sua Carteira Nacional de Habilitação estiver demorando pra chegar na sua casa? O problema pode estar no seu cadastro ou até mesmo na falta de comunicação no momento da entrega.

Após a conclusão do processo de Habilitação e emissão da CNH, o documento é enviado via Correios para o endereço registrado no Detran-ES . Caso o condutor esteja com o endereço desatualizado ou não tenha ninguém para assinar o recebimento do objeto, a carteira retorna para a agência dos Correios informada no rastreio.

Nesse caso, o que posso fazer?

O condutor é orientado a retirar o documento na agência dos Correios, presencialmente. Basta apresentar o código de rastreio e um documento oficial com foto.



Passados sete dias sem que o condutor busque o documento nos Correios, as CNHs de condutores registrados em Vila Velha, Serra e Vitória retornam para a sede do Detran-ES, no bairro Mata da Praia, em Vitória. No caso dos condutores de Cariacica, o documento pode ser retirado no Faça Fácil de Cariacica. No interior do Estado, os documentos voltam para a Ciretran ou Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município.

Após sete dias, o que devo fazer?

O condutor deve se dirigir ao local e retirar o documento. Não é preciso fazer agendamento prévio, sendo obrigatória a apresentação do documento de identificação.



DICA IMPORTANTE

O Detran-ES orienta que, antes de se dirigir a uma unidade para retirar o documento, o condutor deve se certificar de que o processo foi concluído e que o documento retornou para o remetente. Para isso, o interessado deve verificar o andamento do processo:

Abra o site do Detran-ES e clique em 'Habilitação", à esquerda na tela Procure o serviço ‘Acompanhamento de processos de CNH’



Caso o processo conste como “em andamento”, o condutor deve verificar se há alguma pendência de documentos com a Clínica credenciada, se estiver em processo de Renovação da CNH, ou com o Centro de Formação de Condutores (CFC), nos casos de primeira habilitação, mudança ou adição de categoria.

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Após a emissão do documento e postagem nos Correios, o Detran-ES também envia um SMS para o celular registrado no prontuário do condutor com o código de rastreio do documento e CEP de entrega. Dessa forma, o cidadão também poderá acompanhar o envio do documento no site dos Correios . Para receber o SMS, é necessário que, ao abrir o processo no Detran-ES, o condutor cadastre o seu número do celular e endereço de e-mail corretos, que são validados pelo sistema do órgão.

Além disso, após a triagem do processo na Clínica ou CFC, o condutor também recebe as informações no seu e-mail para baixar a versão digital da CNH no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

COMO ATUALIZAR O ENDEREÇO?

Para facilitar a comunicação do órgão e não ter problemas com retorno do documento, é importante que o condutor mantenha sempre seu endereço atualizado no Detran-ES.

A atualização pode ser feita de forma on-line no serviço “Alteração Online de endereço”, no banner “Habilitação”.