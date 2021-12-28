Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Nova CNH entra em vigor a partir de junho de 2022; veja como será o modelo
Confira

Nova CNH entra em vigor a partir de junho de 2022; veja como será o modelo

Carteira de motorista poderá ser expedida por meio físico ou por meio digital. Novo desenho entra em vigor a partir de 1° de junho de 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2021 às 14:18

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:18

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou uma resolução com o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O novo desenho entra em vigor a partir de 1º de junho de 2022.
A CNH poderá ser expedido por meio físico ou por meio digital. O condutor também poderá optar pelas duas formas.
Não haverá necessidade da troca imediata para as pessoas que já possuem a CNH. O novo modelo será emitido inicialmente para quem for renovar a habilitação e também para quem tirou a carteira a partir desse período.
Nova Carteira Nacional de Habilitação
Nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Reprodução
Detalhes sobre a nova CNH constam na resolução nº 886 do Contran, publicada em 13 de dezembro.
A nova CNH terá a predominância das cores verde e amarela. Ela irá conter a letra "P" para os motoristas que possuem a permissão para dirigir. A letra "D" será colocada na habilitação de quem já tem a carteira definitiva.
A nova CNH também terá um quadro com imagens de automóveis e a letra correspondente à categoria. Serão marcadas na habilitação quais são as categorias que a pessoa está habilitada.

Veja Também

Detran-ES passa a notificar bloqueio de CNH por e-mail e SMS

As restrições médicas e o exercício de atividade remunerada deverão ser informados em campo específico da CNH.
O novo modelo também irá manter o QR Code, que armazena todas as informações contidas nos dados variáveis do respectivo documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do condutor.
A CNH deverá conter dois números de identificação nacional e um número de identificação estadual.
O novo modelo não altera a validade da habilitação. Segundo o novo Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor em abril de 2020, a CNH tem validade de dez anos para condutores com idade inferior a 50 anos, cinco para os condutores de 50 a 69 anos e três anos para quem tem 70 anos ou mais.

Mais sobre esse assunto:

Veja Também

CNH Social: confira o passo a passo para se inscrever no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

CNH trânsito Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados