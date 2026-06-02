Pane na comunicação de torre de controle em São Paulo atrasa voos no Aeroporto de Vitória

Uma falha na comunicação das torres de controle dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, causou atrasos em voos no Aeroporto de Vitória na manhã desta terça-feira (2). A Zurich Airport Brasil, empresa que administra o aeroporto, confirmou que três voos, das companhias aéreas Gol e Latam, partiram depois do horário estimado.



Os voos afetados foram os de números 3641 e 1349, com destino a Congonhas, e o voo 3331, com destino a Guarulhos. O problema foi registrado por volta das 10h e comprometeu o contato com as aeronaves na capital paulista. A comunicação foi restabelecida às 10h50.





*Com informações da CBN Vitória.