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Pela manhã

Pane na comunicação de torre de controle em São Paulo atrasa voos no Aeroporto de Vitória

As partidas afetadas tinham como destino os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2026 às 15:12
Três voos que partiriam de Vitória para São paulo foram afetados devid ao problema Caíque Verli

 Uma falha na comunicação das torres de controle dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, causou atrasos em voos no Aeroporto de Vitória na manhã desta terça-feira (2). A Zurich Airport Brasil, empresa que administra o aeroporto, confirmou que três voos, das companhias aéreas Gol e Latam, partiram depois do horário estimado.


Os voos afetados foram os de números 3641 e 1349, com destino a Congonhas, e o voo 3331, com destino a Guarulhos. O problema foi registrado por volta das 10h e comprometeu o contato com as aeronaves na capital paulista. A comunicação foi restabelecida às 10h50.


*Com informações da CBN Vitória.

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