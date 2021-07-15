CNH Social: confira o passo a passo para se inscrever no ES

Saiba como fazer a inscrição para CNH Social Crédito: Reprodução Detran-ES

2,5 mil vagas para pessoas cadastradas no CadÚnico. O programa possibilita o acesso à primeira habilitação, adição ou mudança de categoria de forma gratuita. Uma nova etapa de inscrições do CNH Social teve início na última terça-feira (13) no Espírito Santo . São. O programa possibilita o acesso à primeira habilitação, adição ou mudança de categoria de forma gratuita.

O governo do Estado espera lançar, ao todo, 8 mil vagas durante o ano de 2021. Já foram disponibilizadas 5,5 mil até o momento.

Segundo o Detran-ES, até as 16 horas desta quinta-feira (15), mais de 41 mil pessoas conseguiram concluir o cadastro e estão concorrendo a uma das 2.500 vagas disponibilizadas neste processo.

QUEM PODE SE INSCREVER?

A seleção dos candidatos é feita de forma eletrônica, segundo critérios estabelecidos pelo programa, que consideram a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo e beneficiário do programa Bolsa Família

Entre os candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente. Apenas cidadãos residentes no Espírito Santo podem participar.

QUAIS AS DATAS DO CNH SOCIAL?

Quem tiver interesse em uma vaga no CNH Social já pode fazer a inscrição. As 2,5 mil vagas foram abertas ao meio-dia de terça-feira (13). E atenção para o prazo final: a inscrição é possível até as 23h59 do dia 22 de julho, uma quinta-feira. A partir do minuto seguinte, já no dia 23 de julho, não será possível concorrer a uma vaga.

O concorrido programa exige uma inscrição no site do Detran. Não ofereça seus dados a qualquer outro endereço eletrônico. Após a inscrição, basta esperar até o dia 27 de julho, quando o governo do Estado vai divulgar os selecionados.

Inscrição: Até 23h59 do dia 22 de julho; Divulgação dos selecionados: 27 de julho.

VALE PARA QUALQUER TIPO DE HABILITAÇÃO?

Para quem procura tirar a primeira habilitação, o CNH Social oferece as categorias A (moto) e B (carro) — apenas uma por inscrição. Os selecionados que já tiverem a carteira nacional de habilitação podem adicionar a categoria A ou categoria B. Esse grupo também tem a possibilidade de mudar a categoria, seja para a D (van, micro-ônibus, ônibus) ou para a E (caminhão e carreta).

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

1 - Procure pela página oficial do Detran-ES no seu buscador. A inscrição deve ser feita de uma única forma. Seus dados não devem ser compartilhados em outro site, por SMS ou email;

Saiba como fazer a inscrição para CNH Social Crédito: Reprodução Detran-ES

2 - No canto esquerdo do site principal é possível notar o ícone CNH SOCIAL . Você deve clicar ali para fazer a inscrição e concorrer a uma das 2,5 mil vagas;

Saiba como fazer a inscrição para CNH Social Crédito: Reprodução Detran-ES

3 - Ao clicar no CNH Social você será encaminhado para uma outra página, já com informações sobre o programa. Entre outras perguntas e respostas, há o botão ACESSAR no espaço INSCREVER-SE , localizado no meio da página;

Saiba como fazer a inscrição para CNH Social Crédito: Reprodução Detran-ES

4 - Após dois cliques, você chegou ao local onde deve colocar os seus dados pessoas. Todos os espaços devem ser preenchidos. Não há como avançar no processo sem informar o registro do CadÚnico, por exemplo;

Saiba como fazer a inscrição para CNH Social Crédito: Reprodução Detran-ES

5 - Abaixo, mas na mesma página, você deve concordar com os termos. Ao clicar nos dois botões, ao lado de duas frases na cor azul, você garante que está concorrendo a uma vaga com informações pessoais, e não de terceiros. Depois, clique em CONTINUAR;

Saiba como fazer a inscrição para CNH Social Crédito: Reprodução Detran-ES

6 - Segundo o Detran, logo depois do preenchimento do formulário, a próxima tela será um comprovante do que foi informado. Pronto, você está concorrendo a uma vaga do programa CNH Social. A partir daí, aguarde até o dia 27 de julho para verificar se o seu nome está na lista dos selecionados.