Mais de 900 carros estão abandonados pelas ruas da Grande Vitória

Veículos abandonados nas ruas de Vitória Crédito: Fernando Estevão

Só na Capital são 300 carros mapeados pela prefeitura. Alguns são encontrados com pneus vazios e há situações em que nem as rodas sobram.

Vidros quebrados, muita sujeira, acúmulo de mato e água. É nesse estado de abandono que estão mais de 900 veículos pelas ruas da Grande Vitória. Só na Capital são 300 carros mapeados pela prefeitura. Alguns são encontrados com pneus vazios e há situações em que nem as rodas sobram.

A identificações dos veículos é realizada pelos agentes de trânsito e também por denúncias de moradores. Os carros em situação de abandono podem ser recolhidos e até leiloados

, Alex Mariano, antes do aviso de recolhimento, a equipe faz uma vistoria para saber o estado do veículo. De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória , Alex Mariano, antes do aviso de recolhimento, a equipe faz uma vistoria para saber o estado do veículo.

“Primeiro, nós olhamos o estado do veículo para saber se cabe a situação de abandono. Alguns pontos checados são: vidro quebrado, ferrugem, acúmulo de água devido às chuvas. Muitos carros ocupam vagas de forma indevida e atrapalham a circulação de pessoas e veículos regulares”, explica.

O secretário destacou que, ao ser notificado, o dono tem até 30 dias para retirar o veículo do local. Passado o prazo, a prefeitura recolhe e leva o veículo para um pátio terceirizado da prefeitura.

Em seguida, o proprietário tem mais 90 dias para recuperar o carro. Para isso, é preciso pagar as diárias do pátio, além de toda a documentação que regulariza a circulação do veículo novamente nas ruas.

Segundo Mariano, é neste momento que muitos donos desistem e deixam os veículos para leilão. “Antes de recolher qualquer veículo, nós fazemos o aviso. Deixamos a informação de que está sendo notificado e precisa tirar o carro daquele local em até 30 dias. Depois disso vai para o pátio. Alguns veículos estão em situação tão precária que para o dono nem vale a pena pagar", explica.



Em agosto, será realizado um leilão dos automóveis abandonados que não podem mais ser resgatados pelos antigos donos. “Serão 44 carros leiloados. Eles já passaram por todo o processo e estão aptos para serem vendidos”.



Veículos abandonados nas ruas de Vitória Crédito: Fernando Estevão

VILA VELHA

Em Vila Velha , há cerca de 300 carros abandonados nas ruas, de acordo com a prefeitura. Antes da remoção, é feito uma análise dos veículos, levando em consideração fatores como ferrugem, vidros quebrados, interior muito danificado, pneus vazios ou ausência de pneus ou rodas.

Caso seja avaliado como abandonado, o município faz o auto de verificação no local e o veículo é removido e levado ao pátio do Detran conveniado ao município. Na ocasião, o proprietário do automóvel não é autuado com multa, mas caso o carro seja guinchado é preciso pagar uma taxa.

CARIACICA



Em Cariacica , foram atendidas 17 denúncias de veículos abandonados de janeiro a maio deste ano. Segundo a Gerência de Trânsito, da Secretária Municipal de Defesa Social (Semdefes), os carros recolhidos são aqueles que apresentam estado de conservação que oferecem risco à saúde ou à segurança da população, e destacou também que a fiscalização é realizada pelos agentes de trânsito e fiscalização de posturas.

A prefeitura do município informou, por nota, que os proprietários dos veículos podem ser multados, com penalidade prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No primeiro momento, a responsabilidade de retirar o veículo é do dono que foi notificado. Em seguida, o carro pode ser removido por agentes de trânsito, Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal.

SERRA



A Prefeitura da Serra destacou que, no momento, 300 veículos encontram-se na situação de abandono. Recentemente, o município assinou convênio com o Detran para recolher os carros.

Com informações da TV Gazeta.

