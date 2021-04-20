Detran vai leiloar carros e motos com lances a partir de R$ 75 no ES

Tratam-se de veículos removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão, que não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo estabelecido por lei.

Serão realizados ainda outros dois leilões eletrônicos de veículos conservados, que estão em condições de segurança para trafegar, tendo direito à documentação, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos ou substituição de peças, de responsabilidade dos compradores. Os veículos poderão ser arrematados por pessoas físicas ou jurídicas.