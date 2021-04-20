Detran vai leiloar carros e motos com lances a partir de R$ 75 no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) realizará, nos meses de abril e maio, três leilões on-line de carros e motos apreendidos que estão conservados, além de sucatas de veículos. São 109 lotes com lances mínimos a partir de R$ 75.
Tratam-se de veículos removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão, que não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo estabelecido por lei.
O primeiro leilão será no dia 29 de abril, exclusivo para venda sucatas inservíveis de veículos apreendidos sob a guarda do Detran e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES). O leilão é voltado para empresas regulares do ramo de reciclagem, siderurgia ou fundição. O material passará por processos de descontaminação (retirada de fluidos) e descaracterização (prensagem), que deverão ser realizados pelo arrematante.
Neste caso, o acesso ao leilão para visitação virtual e oferta de lances deve ser feito por meio do portal Gestão de Leilões.
Os interessados em vistoriar os bens podem solicitar o agendamento pelo e-mail [email protected] com antecedência mínima de 48 horas da data da visita. Os lotes do leilão encontram-se no pátio central do Detran-ES, localizado no bairro Campinho da Serra I, na Serra.
VEÍCULOS CONSERVADOS
Serão realizados ainda outros dois leilões eletrônicos de veículos conservados, que estão em condições de segurança para trafegar, tendo direito à documentação, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos ou substituição de peças, de responsabilidade dos compradores. Os veículos poderão ser arrematados por pessoas físicas ou jurídicas.
Um primeiro leilão de veículos conservados será realizado no dia 30 de abril. As fotos dos veículos estão disponíveis no portal Gestão de Leilões para visitação virtual e oferta de lances. Em virtude da atual condição de risco extremo na Grande Vitória pela matriz de risco da Covid-19, a visitação aos lotes disponíveis nesse edital não será permitida.
O segundo leilão de veículos conservados será no dia 4 de maio. Os lotes serão disponibilizados no portal Beez, onde os interessados poderão fazer a visitação virtual e oferta de lances.
Neste leilão, os interessados poderão vistoriar os bens a serem apregoados até um dia útil antes da data do leilão, das 10h às 15h. O agendamento deverá ser solicitado pelo endereço eletrônico [email protected] com antecedência mínima de 48 horas da data da visita.
Os lotes que serão ofertados neste leilão encontram-se localizados no pátio central do Detran, no bairro Campinho da Serra I.
Os editais dos três leilões com as datas e e-mails para envio de dúvidas estão disponíveis no site do Detran.