5 dicas para quem acabou de tirar a carteira perder o medo de dirigir

Inexperiência causa frustração e impede motoristas de dirigirem Crédito: Freepik

Yasmin Sousa é monitora de qualidade e tem 19 anos. Ela tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recentemente e ao pegar o carro pela primeira vez, fora da autoescola, foi para Vila Velha. “A experiência foi incrível, mas fiquei muito nervosa, estava em um lugar que não conheço, não sei como funciona o trânsito”, conta.

Como ela bem lembra, a partir do momento em que se tem uma CNH e está dirigindo, o motorista é o responsável por todos dentro do veículo e, praticando uma direção defensiva, também deve pensar na segurança das pessoas que estão em outros automóveis e até mesmo nas calçadas. Por isso, Yasmin cita as situações repentinas no trânsito, por exemplo, como um dos seus maiores medos.

Ainda segundo a jovem, “pedestre que não respeita a sinalização e que talvez possa ocasionar um acidente, até mesmo a pressa, falta de paciência e compreensão de quem já dirige com quem está começando agora” também são outros motivos de ter receio ao dirigir.

Para Yasmin Sousa, de 19 anos, as situações repentinas no trânsito são seus maiores medos Crédito: Arquivo Pessoal

Yasmin afirma que o nervosismo é o principal ponto que precisa melhorar como motorista. “Esse sentimento nos primeiros dias é inevitável porque a gente acostuma com um instrutor do lado.”

Ela não está só. Um levantamento de 2018 da Associação Brasileira de Medicina do Trânsito (Abramet) aponta que dois milhões de motoristas sentem medo de dirigir, sendo que 80% desses condutores são mulheres.

Édina de Almeida Poleto, diretora técnica do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), fala que esse medo só será perdido com prática. “Se não treinar, a pessoa esquece o que aprendeu e fica cada vez mais nervosa.”

De acordo com Édina, isso acontece muito com quem escolhe não dirigir para não ter infrações no primeiro ano da licença. Para ela, esse nervosismo tem vários fatores como problemas psicológicos e as frustrações com um cenário muito diferente daquele da autoescola. “Além disso, pela falta de experiência, esses novos motoristas podem se envolver em pequenos acidentes e acabam ficando traumatizados”, observa.

Ainda segundo Édina, caso o medo comece a limitar a pessoa, é necessário buscar ajuda profissional.

A diretora técnica destaca também que os motoristas de modo geral precisam ter paciência, concentração e tranquilidade. A paciência, segundo Édina, precisa ser exercida principalmente pelos condutores experientes. Não é possível saber se o carro da frente é de um recém-habilitado. Dessa forma, xingar a outra pessoa ou buzinar de forma exagerada só irá estressá-la ainda mais e causar mais traumas. Além disso, a especialista lembra que ter educação é sempre necessário.

Concentração e tranquilidade são fundamentais para conseguir lidar com os imprevistos do dia a dia citados no início desta matéria por Yasmin. “Fique atento às sinalizações, respeite os limites de velocidade e evite distrações, como mexer no celular. Assim é possível sair de situações inusitadas sem prejuízos”, orienta Édina.

CONFIRA DICAS DO DETRAN-ES PARA OS RECÉM-HABILITADOS