Saiba como cuidar do seu carro mesmo parado na garagem

Filtros de ar, combustível e óleo

Gerente de serviços da Contauto, Douglas Ferreira explica que uma bateria dura, em média, dois anos. Mesmo com o motor desligado, ela se desgasta. “Ela gasta pela corrente de stand by que mantém o alarme e a central de gestão.” A orientação para evitar o consumo é desconectar por 20 dias, conectar novamente e dar partida. “É importante que deixe o carro ligado de 15 a 30 minutos ao menos uma vez na semana para recuperar a carga pelo alternador”, explica.

Alziro Stein, gerente de pós-vendas da Land Vitória, afirma que é essencial verificar a pressão e o estado geral dos pneus. Se permanecerem na mesma posição e sem uso por muito tempo, perdem a utilidade por ficarem deformados. “É importante lembrar sempre de calibrar os pneus antes de deixar o carro parado por muito tempo”, completa. Além disso, é fundamental que o alinhamento e o balanceamento estejam em dia. “Se o veículo tiver que ficar parado por muito tempo, é importante fazê-lo movimentar para sair da posição “parado”, mesmo que sejam movimentos para frente e para trás, para evitar danos”, explica.

Danilo de Rezende, supervisor de pós-vendas da Vitória Motors Mercedes-Benz, afirma que o dono do carro deve estar atento ao prazo de validade do óleo. Sempre que vencer, é necessário substituir. Quando o carro fica muito tempo parado, ele pode não se contaminar, mas a composição pode ser alterada. Por isso é importante verificar o nível de óleo do sistema.

O fluido do sistema de freio pode sofrer alterações devido à absorção de água pela umidade do ambiente. Por isso, é essencial verificar se o funcionamento dos freios está correto antes de sair de casa, além de observar a validade do óleo. “O dono do carro deve estar sempre atento à data de vencimento do fluido e providenciar sua substituição quando necessário”, explica Danilo de Rezende.