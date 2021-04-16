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Governo antecipa calendário de saques do auxílio emergencial; veja datas

Primeira parcela já poderá ser sacada a partir do dia 30, de acordo com o mês de nascimento. Nascidos em novembro e dezembro também terão o crédito em conta antecipado em um dia

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:06

Publicado em 

15 abr 2021 às 21:06
Auxílio emergencial voltou a ser pago nessa semana
Auxílio emergencial voltou a ser pago pelo governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
governo federal e a Caixa anunciaram nesta quinta-feira (15) uma antecipação nas datas de saques da primeira parcela do auxílio emergencial. Com a mudança, a autorização para saques ou transferências desses valores pelos beneficiários será antecipada em até 18 dias, a depender da data de nascimento.
Agora, os beneficiários nascidos em janeiro poderão transferir ou sacar os valores de suas contas poupanças sociais digitais já no dia 30 de abril. Antes, o saque só seria possível no dia 4 de maio. 
A antecipação permite, ainda, que todos os beneficiários possam realizar transferências e saques da primeira parcela até o dia 17 de maio. No calendário anterior, a última data de saque estava prevista para o dia 4 de junho.

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Junto com o novo calendário de saques, houve também a antecipação do calendário de crédito em conta. Os beneficiários nascidos em novembro e dezembro vão receber os valores do auxílio emergencial nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente.
Até o momento, também não houve alteração do calendário original de saques e transferências da segunda e da terceira parcelas.
O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em redes sociais.

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"Já neste mês agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também os pagamentos, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs [caixas eletrônicos], que era só em maio", disse.
A medida será oficializada em portaria que deve ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).
O calendário original previa a liberação de saques, em geral, a cada dois dias, de acordo com o mês de aniversário do beneficiado. Agora, as autorizações serão feitas em dias seguidos, agilizando o processo.
"Nós percebemos que nós conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do Caixa Tem quanto do ponto de vista de minimização de filas", disse Guimarães.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DE SAQUES, POR MÊS DE NASCIMENTO

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