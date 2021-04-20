10 problemas que mais geram indenizações aos consumidores no Brasil

Após cancelar um serviço, o cliente continua a ser cobrado

A internet é um serviço essencial na vida dos brasileiros, entretanto, é a que gera mais reclamações, principalmente por cobranças indevidas. Segundo o especialista, as reclamações muitas vezes ocorrem pela falta de conhecimento do cliente ao assinar um contrato. "Os consumidores muitas vezes não leem o contrato e não sabem na prática quantos gigas ou quais direitos adquirem com o pacote que comprarem. Após a frustração, levam o assunto para a Justiça", destaca.

O problema costuma ocorrer nos casos de pessoas que são incluídas em cadastros de inadimplentes, mesmo sem nunca terem comprado ou negociado com os estabelecimentos que solicitaram a inscrição. Pode acontecer devido a erros de cadastro ou mesmo entre homônimos.

Muitas vezes a considerada fatura “extra” pode ser de um valor relativo aos dias que “sobraram” entre o último dia do ciclo de faturamento e o dia em que o serviço foi cancelado. Em outros casos, empresas podem cobrar o cliente por engano, o que gera muita dor de cabeça.

Esse problema comum, que também ocorre muitas vezes por um problema no sistema ou uma cobrança por engano, é motivo até mesmo de indenização por danos morais.

Principalmente em tempos de pandemia do novo coronavírus, onde todos estão com a vida conectada, a interrupção no acesso à internet é um grande motivo de reclamação. Após o problema, o consumidor tem direito a ressarcimento na fatura quando o sinal for interrompido.

Seja pela demora do envio do produto para o cliente ou meses sem a justificativa da causa do atraso — por falta de produto ou problemas na produção, também impulsionadas pela pandemia — as compras online são motivo de muita reclamação.

Algumas vezes, o consumidor pode receber uma cobrança equivocada na conta de luz, seja por um erro do fornecedor ou código não identificado. Caso o consumidor note a presença, deve procurar imediatamente a concessionária de energia para esclarecer o motivo da cobrança.

Após o pagamento da dívida, o cliente deve ter o CPF excluído dos cadastros de negativo (Serasa, SPC etc) em até 5 dias úteis, entretanto, por não ocorrer também são geradas reclamações.

Isso ocorre nos momentos que após ser vítima de fraude, o indivíduo tem o dinheiro subtraído da conta. Mesmo sem culpa, banco tem que indenizar vítimas de fraudes.