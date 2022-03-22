Governo do ES abre 10 mil vagas para o programa CNH Social 2022

Governo do Estado abre 10 mil vagas para o programa CNH Social 2022 Crédito: Radar Nacional

10 mil vagas para o programa CNH Social de 2022 no O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ) vai disponibilizarno Espírito Santo . O anúncio das oportunidades, feito nesta segunda-feira (21), representa um recorde de vagas ofertadas em um ano desde a criação do projeto.

As inscrições foram abertas às 12h desta terça-feira (22) e podem ser feitas até as 23h59 do dia 1º de abril através do site do Detran . Desde 2019, quando o programa foi relançado, o governo do Estado já disponibilizou 30 mil vagas de forma gratuita. O governador Renato Casagrande falou sobre o programa e as novas vagas ofertadas.

"É um programa que me deixa muito feliz, pois a maioria usa a carteira de motorista para trabalhar. Montamos esse programa no nosso governo passado e o aperfeiçoamos. Temos muitos avanços que construímos nesse governo. Queremos um Estado com oportunidades para todas as pessoas. Em quatro anos de gestão, teremos 30 mil pessoas com a CNH. Eu ando por esse Estado todo e encontro pessoas que conseguiram emprego após serem contempladas com o programa CNH Social", disse.

Lançamento do programa CNH Social 2022: governo do ES anuncia 10 mil vagas Crédito: Divulgação/Governo do ES

Já o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, destacou o papel social e a importância do programa, ressaltando também o recorde de vagas ofertadas neste ano. Ele ainda reforçou os números atingidos com o programa desde 2019.

"É um programa de altíssima participação que já atraiu em todas as etapas mais de 360 mil inscritos e selecionou 23 mil pessoas, contando com os suplentes que foram chamados para preencher o máximo das vagas. Temos um programa em que as mulheres são a maioria dos selecionados e leva a maior parte das vagas para o interior, atendendo realmente quem mais precisa”, afirmou.

Os interessados poderão se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro). Já para aqueles que já são habilitados, a adição da categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta)

A relação final dos selecionados será divulgada no site do Detran-ES, a partir das 12 horas do dia 04 de abril de 2022, com os prazos das três fases de matrícula dos selecionados em ordem de classificação.

SEGUNDA OPORTUNIDADE

Os candidatos que não forem selecionados nesta lista terão ainda uma nova oportunidade de serem contemplados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 27 de outubro, a partir de 12 horas, no site do Detran-ES.

A lista de suplentes tem o objetivo de preencher as vagas remanescentes, após a desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

INSCRIÇÃO

A inscrição deverá ser feita através do site do Detran, na aba "CNH Social" à esquerda, ou o banner do programa na capa, e inserir as informações pessoais solicitadas. O período de inscrição no programa vai até as 23h59 do dia 1º de abril de 2022. Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico.

Como requisitos para inscrição, é necessário que o interessado esteja com cadastro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 12 de fevereiro de 2022. O cidadão também deverá ter mais de 18 anos completos no momento da inscrição, residir no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de ter a CNH. Serão reservadas ainda 5% das inscrições para as pessoas com deficiência (PCDs).

O candidato deverá selecionar a categoria desejada. Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista. Quem já tem carteira de motorista, poderá selecionar Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

MATRÍCULA

Para possibilitar o melhor atendimento da demanda de candidatos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas credenciadas e a conclusão dos processos de habilitação dentro do prazo legal previsto de 12 meses, o Detran|ES vai realizar as matrículas dos candidatos selecionados em três fases ao longo do ano.

Os candidatos com o nome na lista deverão se atentar para o período de matrícula, de acordo com a ordem de classificação que será divulgada. Os selecionados serão divididos em três grupos, de acordo com os critérios de classificação, e deverão realizar sua matrícula de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, conforme o cronograma abaixo:

Primeiro grupo, composto pelos 4 mil primeiros selecionados: matrícula entre 12h do dia 04 de abril de 2022 e 23h59min do dia 18 de abril de 2022



Segundo grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 06 de junho de 2022 e 23h59min do dia 20 de junho 2022



Terceiro grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 22 de agosto de 2022 e 23h59min do dia 05 de setembro de 2022

