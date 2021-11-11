CNH Social: Detran-ES divulga lista dos 2,5 mil selecionados na 3ª fase

CNH Social 2021 — que visa disponibilizar carteiras de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda. O resultado está disponível no site A matrícula on-line pode ser feita a partir das 15h. Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nesta quinta-feira (11), a lista com os nomes dos 2,5 mil selecionados na terceira fase do programa— que visa disponibilizar carteiras de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda. O resultado está disponível no site www.detran.es.gov.br

Segundo o Detran-ES, esta fase do programa atraiu 54.754 interessados em obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B.

O CNH Social proporciona a habilitação para pessoas de baixa renda no Estado. Neste ano 8 mil pessoas foram contempladas nas 3 fases do programa estadual Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

Os candidatos foram selecionados de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família, além de data e hora de inscrição.

Agora, os selecionados devem realizar a matrícula on-line no site do Detran-ES, na aba ‘CNH Social’, obedecendo aos prazos para abertura e conclusão das etapas do processo de habilitação. O órgão destaca que não entra em contato com os candidatos para informar sobre a seleção, sendo de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a divulgação do resultado nos canais oficiais do órgão e respeitar os prazos estabelecidos para receber o benefício.

MATRÍCULA

Os candidatos selecionados nesta fase deverão obedecer aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. Quem não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado e perderá o benefício.

O candidato com o nome na lista divulgada terá o prazo de 15 dias, a partir da publicação da relação dos selecionados, nesta quinta-feira (11), para realizar a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’, e ter acesso à informação de qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverá realizar a abertura do seu processo de habilitação, no Sistema RENACH, bem como os documentos necessários que deverá providenciar. A matrícula on-line estará disponível a partir das 15h de desta quinta-feira (11).

2,5 mil pessoas terão a oportunidade de ingressar em uma autoescola e tirar a habilitação por meio da 3ª fase do CNH Social Crédito: Divulgação/Shutterstock

Após realizar a matrícula on-line, o candidato terá 15 dias para procurar o CFC, presencialmente, e concluir a abertura do RENACH. Feito isso, o candidato terá mais 30 dias para fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES. O serviço deve ser agendado pelo próprio candidato no site www.agendamento.es.gov.br.

Após coletar a biometria, o candidato à categoria A ou B terá 30 dias para concluir os Exames Médico e Psicológico na clínica credenciada ao Detran-ES.

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