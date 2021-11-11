CNH Social: Detran-ES divulga lista dos 2,5 mil selecionados na 3ª fase

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nesta quinta-feira (11), a lista com os nomes dos 2,5 mil selecionados na terceira fase do programa CNH Social 2021 — que visa disponibilizar carteiras de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda. O resultado está disponível no site www.detran.es.gov.br. A matrícula on-line pode ser feita a partir das 15h.
Segundo o Detran-ES, esta fase do programa atraiu 54.754 interessados em obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B.
Os candidatos foram selecionados de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família, além de data e hora de inscrição.
Agora, os selecionados devem realizar a matrícula on-line no site do Detran-ES, na aba ‘CNH Social’, obedecendo aos prazos para abertura e conclusão das etapas do processo de habilitação. O órgão destaca que não entra em contato com os candidatos para informar sobre a seleção, sendo de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a divulgação do resultado nos canais oficiais do órgão e respeitar os prazos estabelecidos para receber o benefício.
MATRÍCULA
Os candidatos selecionados nesta fase deverão obedecer aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. Quem não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado e perderá o benefício.
O candidato com o nome na lista divulgada terá o prazo de 15 dias, a partir da publicação da relação dos selecionados, nesta quinta-feira (11), para realizar a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’, e ter acesso à informação de qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverá realizar a abertura do seu processo de habilitação, no Sistema RENACH, bem como os documentos necessários que deverá providenciar. A matrícula on-line estará disponível a partir das 15h de desta quinta-feira (11).
Após realizar a matrícula on-line, o candidato terá 15 dias para procurar o CFC, presencialmente, e concluir a abertura do RENACH. Feito isso, o candidato terá mais 30 dias para fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran-ES. O serviço deve ser agendado pelo próprio candidato no site www.agendamento.es.gov.br.
Após coletar a biometria, o candidato à categoria A ou B terá 30 dias para concluir os Exames Médico e Psicológico na clínica credenciada ao Detran-ES.
SUPLENTES
Haverá ainda uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada às 12h do dia 2 de dezembro, no site do Detran-ES, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação, contemplando mais candidatos. Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para obtenção do benefício.