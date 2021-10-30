Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
População de baixa renda

CNH Social: vídeo mostra como tirar carteira de motorista de graça no ES

Oportunidades são para pessoas cadastradas no CadÚnico. Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 4 de novembro, no site do Detran-ES

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 10:08

Ana Caroliny Ritti

Ana Caroliny Ritti

Publicado em 

30 out 2021 às 10:08
Quem não tem carteira de motorista nem condições de tirar esse documento por conta própria pode contar com o programa CNH Social, do Detran-ES, voltado para pessoas de baixa renda com o nome no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Foram disponibilizadas 2.500 vagas. 
Confira no vídeo acima o passo a passo para se inscrever no programa.

SOBRE AS INSCRIÇÕES

Podem se inscrever cadastrados no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos até o último dia 10 de setembro. Também é necessário ter 18 anos ou mais, residir no Espírito Santo e ter renda familiar de até dois salários mínimos, além de não ser impedido judicialmente de ter a CNH.
Na inscrição no site do Detran-ES, o candidato deve selecionar a categoria para primeira habilitação, mudança ou adição de categoria, divididas em A (moto) ou B (carro) D (van e ônibus) e E (caminhão e carreta).

Veja Também

Governo do ES vai dar reajuste de até 25% no salário de professor

Domingos Martins não terá Brilho de Natal pelo segundo ano consecutivo

Com site ainda fora do ar, Vitória suspende pagamento de impostos e licitações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

CNH cnh social Detran espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados