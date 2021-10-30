CNH Social: vídeo mostra como tirar carteira de motorista de graça no ES

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Foram disponibilizadas 2.500 vagas.
Confira no vídeo acima o passo a passo para se inscrever no programa.
SOBRE AS INSCRIÇÕES
Podem se inscrever cadastrados no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos até o último dia 10 de setembro. Também é necessário ter 18 anos ou mais, residir no Espírito Santo e ter renda familiar de até dois salários mínimos, além de não ser impedido judicialmente de ter a CNH.
Na inscrição no site do Detran-ES, o candidato deve selecionar a categoria para primeira habilitação, mudança ou adição de categoria, divididas em A (moto) ou B (carro) D (van e ônibus) e E (caminhão e carreta).