Site da Prefeitura de Vitória esta fora do ar desde a ultima sexta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira

O cidadão que tenta acessar os serviços pelo portal segue sem conseguir e recebendo o seguinte aviso: “Não é possível acessar esse site”. Assim, com o "incidente da segurança", alguns serviços do município não estão sendo realizados.

Com a queda do site, a prefeitura suspendeu vários serviços, como abertura de protocolo, liberação de alvará e licenciamento para obras. Prazos para o pagamento de impostos e taxas municipais também foram suspensos, como é o caso do Imposto Sobre Serviços (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Your browser does not support the audio element. Com site ainda fora do ar, Vitória suspende pagamento de impostos e licitações

A Gazeta, a Prefeitura de Em nota enviada paraa Prefeitura de Vitória não explicou se o sistema sofreu algum tipo de ataque para estar a tanto tempo fora do ar, mas reiterou que não houve vazamento de dados, seja de munícipes, servidores públicos ou empresas.

Além de ter anunciado a suspensão de alguns serviços, a administração municipal também vai prorrogar prazos de licitações em andamento. Já a emissão da Nota Fiscal Eletrônica só será retomada após o funcionamento do sistema ser normalizado.

Na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), estão suspensos os seguintes serviços:

Protocolização e tramitação de processos;



Aprovação de projetos em geral;



Licenciamentos de obras com alvará de autorização para pequenas reformas, mobiliários, edificações transitórias e equipamentos transitórios, muros e gradis e outros;



Licenciamento de obras com alvará de execução;



Licenciamento de equipamentos de elevação e transporte;



Emissão de certificados de conclusão e de certidões de obras;



Fornecimento de alinhamentos;



Aprovação de projetos de remembramento, desmembramento e desdobro;



Emissão de alvarás de localização e funcionamento;



Emissão de alvarás de permissão de uso para food trucks e outros;



Alvarás de autorização para comércio ambulante, ocupação parcial de calçada com mesas e cadeiras e outros;



Alvarás de publicidade;



Alvarás de eventos.



OUTROS SERVIÇOS

TELEFONE 156 O atendimento está mantido em toda rede municipal de saúde. O morador que necessitar agendar consulta médica pode ir até a Unidade de Saúde para realizar o agendamento. A vacinação contra a Covid-19 também segue normalmente em Vitória. As pessoas que realizaram previamente o agendamento podem ir até o local agendado e, durante essa semana, Vitória terá vacinação sem agendamento. As aulas na rede municipal de ensino estão sendo realizadas normalmente. Pelo canal, os munícipes podem solicitar diversos serviços. Entre eles o Disque Silêncio, Segurança, Manutenção Semafórica, Iluminação Pública, entre outros. O expediente acontece normalmente.

PMV FOI ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020

Há menos de um ano, a Prefeitura de Vitória foi alvo de um ataque de hackers . Durante a madrugada do dia 8 de novembro de 2020 usuários invadiram o sistema, o que causou a suspensão de alguns serviços. O site voltou a funcionar no dia 12, quatro dias depois. Porém, dez dias após o ocorrido, alguns serviços ainda estavam indisponíveis.

Os danos ao sistema em novembro do ano passado foram similares ao ocorrido no Superior Tribunal de Justiça na mesmaépoca. A rede do STJ também sofreu com interrupção de julgamentos.

INCIDENTE PODE COLOCAR DADOS EM RISCO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré explica que um incidente de segurança, como o informado pela Prefeitura de Vitória na sexta-feira (23), não é, necessariamente, provocado por um ataque hacker. Ocorrências como essa, segundo ele, mostram que não há 100% de proteção na internet.

"Em teoria, incidente é qualquer tipo de evento que possa colocar em risco as informações. Pode não ser um ataque, mas uma situação que mostra vulnerabilidade. Podem não ter explorado, mas poderia ter sido perigoso. A segurança precisa ser reforçada em grandes sites, mas nada é 100% seguro. Ninguém está isento aos ataques. É uma questão de diminuir os riscos" Gilberto Sudré - Especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória

Sudré lembra que casos como esse não costumam representar um descuido da equipe de tecnologia responsável pelo site. O especialista e comentarista da CBN Vitória destaca que é correta a estratégia de tirar o site do ar.