Governo do ES vai dar reajuste de até 25% no salário de professor

Salário inicial de professor da rede estadual vai passar para R$ 2,7 mil Crédito: Freepik

O governador Renato Casagrande anunciou na manhã desta terça-feira (26) reajuste de até 25% no salário de professores da rede estadual que recebem por subsídio. Esse percentual será aplicado para a categoria na remuneração inicial. A mensagem com o projeto de lei será encaminhada ainda hoje para a Assembleia Legislativa e deverá conceder o benefício retroativo a partir de janeiro deste ano. Para os professores que ingressarem na carreira do magistério do Estado, o salário vai passar de R$ 2.154,00 para R$ 2.700,00.

“Com essa correção de entrada, altera e muda um pouco durante o avanço da carreira. A média de correção de salário é de 18% em toda carreira do professor. Estamos concedendo este reajuste um pouco maior na entrada porque queremos valorizar e tornar a carreira do professor mais atrativa”, disse o governador, em pronunciamento.

Ele explicou que, desde abril deste ano, vem questionando o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a legalidade de conceder reajuste para a categoria, já que a lei 173/2020, aprovada no Congresso Nacional, e de autoria do presidente Jair Bolsonaro, proíbe a correção de salários até o final de 2021. A Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, foi criada pelo Governo Federal estabelecendo uma série de medidas para beneficiar estados e municípios no enfrentamento da Covid-19, com alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e prevendo vedações e proibições para controle de despesas obrigatórias até o final deste ano.

“No entanto, a emenda que estabeleceu o novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) diz que temos que aplicar pelo menos 70% do fundo com pagamento de professor da ativa, no exercício da função. Temos uma lei que estabelece um percentual mínimo e desde abril estamos perguntando ao Supremo se podemos conceder o reajuste, e ele não nos respondeu”.

O governador, então, falou que apresentou o questionamento ao Tribunal de Contas do Estado, que deu parecer favorável ao reajuste. “Então, com base no parecer do Tribunal de Contas, estamos encaminhando esta mensagem e estabelecendo essa retroatividade, na legalidade”, completou Casagrande.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou o reajuste inclui progressão e promoção. “Tudo o que aconteceu esse ano vai ser impactado para melhor, em função da retroatividade. Só o bônus que não, pois ele tem como base o ano passado. Ano que vem, esse bônus terá diferença com o anúncio feito hoje pelo governador”, acrescentou.

SINDIUPES

Na avaliação do secretário de Comunicação e Divulgação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Ildebrando José Paranhos, nas condições colocadas pelo Estado, esta foi a melhor proposta possível para a categoria.

“Tivemos várias reuniões para poder dialogar. A primeira proposta do governo foi um pouco menor que esta, conseguimos avançar e ainda ficou abaixo do que gostaríamos. Além disso, o modelo apresentado não contempla toda a categoria. Isso porque o Estado tem dois modelos, o pessoal que recebe por vencimento e o que recebe por subsídio. Os cerca de 10 mil que recebem por vencimentos não foram contemplados, apenas os cerca de 17 mil que recebem por subsídio. Mas o Estado colocou compromisso de, a partir de janeiro, discutir um reajuste que contemple a todos”, apontou Ildebrando.