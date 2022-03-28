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Viana Sede

Após ter casa invadida, morador mata homem com tiro em Viana

Proprietário do imóvel, de 70 anos, foi a um hospital pois começou a se sentir mal depois de atirar contra o invasor na noite deste domingo (27)

Publicado em 28 de Março de 2022 às 08:15

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 mar 2022 às 08:15
Homem foi morto com tiro no rosto após invadir casa em Viana neste domingo (27)
Homem foi morto com tiro no rosto após invadir casa em Viana neste domingo (27) Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem foi morto com um tiro no rosto depois de invadir uma casa em Viana Sede, no município de Viana, na noite deste domingo (27). O atirador é o proprietário do imóvel, de 70 anos, que mora no local com a esposa, de 56 anos, que não estava na residência no momento do crime.
Segundo a mulher, o homem teria passado mal depois de atirar contra o invasor e foi até um hospital para receber atendimento médico. Ela contou que estava na casa de um parente quando o marido ligou e contou o que havia acontecido.
Ainda conforme a mulher, o homem pediu que ela ligasse para a polícia e afirmou que iria a um hospital pois estava se sentindo mal. A Polícia Militar foi até o local do crime e encontrou o invasor já morto. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Ambulância do Samu e a Polícia Militar foram à casa, em Viana Sede, na noite deste domingo (27)
Ambulância do Samu e a Polícia Militar foram à casa, em Viana Sede, na noite deste domingo (27) Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Ainda não há informações se o homem que atirou prestou depoimento e nem sobre o estado de saúde dele. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 22h para verificar uma ocorrência de homicídio e, no local, a mulher contou aos policiais o que havia acontecido.
A PM relatou que o invasor teve a morte confirmada no local por uma equipe do Samu e que o dono da casa não havia sido encontrado pelos agentes.
A Polícia Civil, por sua vez, informou apenas que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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