Após ter casa invadida, morador mata homem com tiro em Viana

Homem foi morto com tiro no rosto após invadir casa em Viana neste domingo (27) Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem foi morto com um tiro no rosto depois de invadir uma casa em Viana Sede, no município de Viana , na noite deste domingo (27). O atirador é o proprietário do imóvel, de 70 anos, que mora no local com a esposa, de 56 anos, que não estava na residência no momento do crime.

Segundo a mulher, o homem teria passado mal depois de atirar contra o invasor e foi até um hospital para receber atendimento médico. Ela contou que estava na casa de um parente quando o marido ligou e contou o que havia acontecido.

Ainda conforme a mulher, o homem pediu que ela ligasse para a polícia e afirmou que iria a um hospital pois estava se sentindo mal. A Polícia Militar foi até o local do crime e encontrou o invasor já morto. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Ambulância do Samu e a Polícia Militar foram à casa, em Viana Sede, na noite deste domingo (27) Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Ainda não há informações se o homem que atirou prestou depoimento e nem sobre o estado de saúde dele. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 22h para verificar uma ocorrência de homicídio e, no local, a mulher contou aos policiais o que havia acontecido.

A PM relatou que o invasor teve a morte confirmada no local por uma equipe do Samu e que o dono da casa não havia sido encontrado pelos agentes.

A Polícia Civil, por sua vez, informou apenas que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.